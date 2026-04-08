Radiografía del absentismo en el ‘súper’: hay más bajas entre los jóvenes, los lunes y por trastornos mentales

El coste total de las bajas laborales en supermercados ascendió a 1.180 millones de euros en 2025, con un incremento del 13% respecto a 2024 y del 155% desde 2018.

La duración media de las bajas traumatológicas es significativamente menor cuando son tratadas por mutuas (45 días) frente a la sanidad pública (82 días), lo que supondría un ahorro potencial de 211 millones de euros.

Las bajas por trastornos mentales en el sector de la distribución alimentaria crecieron un 7% en 2025 respecto a 2024 y se han duplicado desde 2018.

El absentismo laboral en supermercados españoles ha aumentado, destacando un mayor número de bajas entre los jóvenes, especialmente los lunes y por trastornos mentales.

El absentismo es una lacra que afecta a muchos sectores en España. Uno de ellos es el de la distribución, que desde hace años alerta de que las bajas laborales suponen un problema “grave” que ya alcanza, según la patronal de Mercadona, Dia y Lidl, “dimensiones importantes”.

Hay tres datos que hacen especialmente alarmante esta situación en las cadenas de supermercados. El primero de ellos es la duración de las bajas laborales.

En las patologías traumatológicas registradas (trastornos internos de rodilla, esguinces o torceduras) tuvieron una duración media de 82 días cuando fueron tratadas por los servicios públicos de salud.

Esas mismas dolencias tuvieron una duración media de 45 días cuando fueron tratadas por las mutuas. Es decir, hay una diferencia de 37 días.

En este sentido, se estima que el posible ahorro potencial que se generaría si todos los trabajadores hubieran sido atendidos en los centros sanitarios de las mutuas ascendería a más de 211 millones de euros.

De ellos, unos 132 millones de euros serían a favor de las cuentas públicas de la Seguridad Social y otros 79 millones de euros a favor de las empresas.

Cálculo que sale del informe 'Análisis sobre las Bajas Laborales por Contingencias Comunes en el Sector de la Distribución Alimentaria (Ejercicios 2018-2025)' presentado por la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) y Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

Salud mental

El segundo gran problema es el aumento de bajas relacionadas con la salud mental. En 2025, éstas alcanzaron las 31.966, un 7% más con respecto a 2024.

Esa cifra se duplica por más de dos si la comparamos con 2018, cuando hubo 14.978 bajas por trastornos mentales.

Días de la semana

El tercer problema está en la edad. El tramo de edad de 16 a 35 años fue el que mayor incidencia media mensual por cada 1.000 trabajadores protegidos por las mutuas tuvo, en el ejercicio 2025, con 50,66 procesos al mes.

Este indicador ha aumentado, en este tramo de edad, desde el ejercicio 2018, un 152% mientras que, para los trabajadores con más de 55 años, ha descendido un 32%.

Este dato en jóvenes preocupa bastante porque va en aumento en los últimos años y desde la patronal de Mercadona, Dia y Lidl creen que se debe a que hay un porcentaje de fraude por parte del trabajador.

Y como dato curioso, el informe revela que los lunes concentraron el 22% de las bajas por contingencias comunes. Dato que durante la semana mengua hasta llegar al viernes, que acapara el 16%. Los fines de semana suman el 10%.

Alto coste

El problema del absentismo en los supermercados también preocupa desde un punto de vista económico.

El coste de las bajas laborales por contingencias comunes ha ascendido a los 1.180 millones de euros en 2025 en España.

En concreto, de esta cifra, el coste de las prestaciones económicas de la Seguridad Social a cargo de las mutuas alcanzó los 656 millones de euros (56% del total) y el coste directo para las empresas ascendió a 524 millones de euros (un 44% del total).

Así, el incremento interanual fue de un 13% respecto a 2024 y de un 155% respecto a 2018.

Para dar la vuelta a esta situación, el sector de la distribución pide incrementar los recursos sanitarios o facilitar a las mutuas competencias de gestión para prestar la asistencia sanitaria integral y el alta médica, al menos, en las patologías diagnosticadas como traumatológicas.

Cabe recordar que en 2025, para la población protegida por las mutuas, las bajas por enfermedades o accidentes no laborales en el sector de la distribución alimentaria sumaron 386.687, un 9% más respecto al año 2024.