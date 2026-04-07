Félix Solís cierra 2025 como el mejor de su historia pese a los aranceles de EEUU: su facturación ronda los 420 M€

El conflicto en Oriente Próximo afecta indirectamente a la bodega por el aumento del coste de materias primas y combustible, lo que podría llevar a subidas de precios en el futuro.

La compañía ha lanzado una nueva gama de vinos, 'Finca Valeria', junto a Valeria Mazza, apostando por vinos blancos y rosados premium, que serán accesibles y estarán disponibles en hostelería y supermercados.

Los aranceles del 15% en EEUU no han impactado significativamente en el negocio, ya que más de la mitad de sus ventas provienen del exterior y la empresa ha evitado trasladar el coste al consumidor.

Félix Solís Avantis cierra 2025 con la mayor facturación de su historia, alcanzando unos 420 millones de euros, un 5% más que el año anterior.

Félix Solís Avantis cierra su ejercicio 2025 como el mejor de su historia en términos económicos. La bodega ronda los 420 millones de euros de facturación, un 5% más que en 2024, cuando cerró con 400 millones.

“También hemos tenido un ligero crecimiento de beneficio”, indica Félix Solís Ramos, director general Comercial y Marketing de la bodega, a este periódico. El pasado año su beneficio fue de 27,3 millones de euros.

Estas cuentas, que avanza el directivo y que aún faltan por cerrar de forma oficial, reflejan que los aranceles de EEUU no han impactado el negocio de una bodega que exporta la mayoría de su vino fuera de nuestras fronteras.

En concreto, vende sus vinos en cerca de 130 países y más de la mitad de su facturación viene de fuera.

Ahora mismo, sus vinos y los del resto de compañías españolas, sufren un arancel del 15%, aunque esperan que se rebajen al 10%.

“Hemos logrado que el incremento no se traslade al consumidor”, indica Félix Solís. Pese a ello, muestra su preocupación porque los “aranceles siempre son negativos”. EEUU es un país muy importante para la bodega. Allí cuenta con una filial.

Mucho más positivo para el sector vinícola es el acuerdo de Mercosur. “Es un acuerdo muy importante porque tiene más de 700 millones de consumidores”, avanza.

el director de marketing y exportaciones, Felix Solís. Eusebio García del Castillo Europa Press

En cuanto al conflicto en Oriente Próximo, desde Félix Solís no sufren ningún impacto de forma directa, ya que exportan de forma limitada en esa zona.

Si bien es cierto, de forma indirecta ya lo notan. “El coste de la materia prima y el aumento del combustible para transporte ya nos afecta y es lo más grave”, comenta.

De ahí que vea el año 2026 como un periodo de incertidumbre y no descarten subir precios.

“Los precios en origen los estamos manteniendo, pero cuando no se pueda, se tendrán que traspasar de otra forma”, avanza.

Nueva gama

Y mientras tanto, la empresa vinícola sigue buscando nuevos consumidores. Acaba de presentar con la modelo y empresaria Valeria Mazza una nueva gama de vinos (un blanco y un rosado), bajo el nombre de ‘Finca Valeria’.

Esta alianza responde a nuevas tendencias de consumo: vinos frescos, ligeros, elegantes y accesibles dentro del segmento premium.

“También responde a que el consumo de vino blanco y rosado sube y el tinto baja”, señala el directivo.

Estos nuevos vinos estarán presentes en la hostelería y en supermercados como vino premium accesible a un precio de entre 16 y 20 euros. También se exportará a otros países.