Papa John's reactiva sus planes para crecer en España: prevé llegar a los 150 locales en 2029

La expansión está liderada por Iván Martín, nuevo director de Expansión y Franquicias, quien busca dinamizar la relación con socios y entrar en nuevas provincias.

Este crecimiento incluye la apertura de tres nuevos puntos de venta en San Sebastián, Granada y Cáceres, combinando locales propios y franquiciados.

La cadena abrirá 40 nuevos restaurantes en los próximos cuatro años, sumando a los cerca de 104 establecimientos actuales en España y Portugal.

Papa John's planea alcanzar 150 locales en España para 2029, reactivando sus planes de expansión en el país.

Papa John's retoma sus planes para crecer en España. La cadena de pizzas ha anunciado que prevé alcanzar los 150 locales en el territorio nacional para el año 2029.

La idea es abrir 40 nuevos restaurantes en los próximos cuatro años. Actualmente la firma cuenta con cerca de 104 restaurantes repartidos entre España y Portugal.

Este anuncio coincide con el despliegue de tres nuevos puntos de venta clave que marcará la agenda de la marca antes del inicio del verano. Las nuevas tiendas se ubicarán en San Sebastián, Granada y Cáceres.

La primera será propia, mientras que las otras dos son franquiciadas ya que desde hace años se abrió a tener franquiciados para crecer. La estrategia, por tanto, se basa en combinar ambas gestiones.

Este crecimiento se enmarca en la nueva etapa de la compañía, cuya expansión es liderada por Iván Martín tras su reciente incorporación como director de Expansión y Franquicias para España y Portugal.

Dicha incorporación ha sido clave para dinamizar la relación con los socios franquiciados y optimizar los procesos de expansión, impulsando la entrada en nuevas provincias, según detalla la compañía en un comunicado.

"Nuestra visión para 2029 es clara: queremos llevar la calidad de Papa John's a cada rincón de España. La meta de los 150 locales es un reflejo de la confianza que los consumidores y nuestros socios franquiciados tienen en el producto", señala Iván Martín, director de Expansión y Franquicias.

Crecimiento

Papa John’s entró en España de la mano del magnate chileno Nicolás Ibáñez Scott en 2015. Desde entonces, la compañía ha ido creciendo poco a poco con una estrategia basada en la diferenciación frente a sus rivales (Telepizza y Domino's).

En 2020, anunció un plan de expansión para abrir 90 tiendas con las que superaría las 160 en España. Sin embargo, dicho plan no se completó y la empresa no consiguió su objetivo.