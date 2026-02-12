Mercadona y Lidl baten récord de cuota ante la desaceleración de los ‘súper’ regionales y la crisis del ‘híper’

Consum destaca entre los supermercados regionales, consolidándose como segundo retailer en el área mediterránea con un 10% de cuota.

Carrefour, Alcampo y Eroski sufren por la crisis del hipermercado, perdiendo cuota de mercado.

Lidl consolida la tercera posición gracias a su club de fidelización, mientras Aldi sube al 2% de cuota.

Mercadona y Lidl alcanzan máximos históricos de cuota de mercado en 2025, con un 27% y 6,9% respectivamente, impulsados por el crecimiento de la marca blanca.

Mercadona y Lidl siguen imparables. En 2025, la cadena de Juan Roig cerró con una cuota del 27% (0,6 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2024), mientras que la cadena alemana alcanzó el 6,9% (0,5 puntos porcentuales más), según datos de la consultora Kantar Worldpanel.

“Todas las cadenas de surtido corto ganaron cuota. Mercadona, Lidl y Aldi alcanzaron una cuota récord”, señala Bernardo Rodilla, Retail Client Director de la consultora.

Mercadona, por tanto, mantiene el liderazgo de la distribución gracias a conseguir más cestas y que estén más llenas. Además, los platos preparados también empujaron a su crecimiento.

Cuotas de supermercados en 2025 según Kantar.

Lidl se consolida en la tercera posición aupada por su club de fidelización y Aldi ocupa la octava con una cuota del 2% (0,2 puntos más), tal y como adelantó este medio.

Estas tres cadenas, a la vez, favorecen el crecimiento de la marca blanca, que ya alcanza una cuota del 45,6%, según Kantar.

Crisis del hipermercado

Por otro lado, la crisis del hipermercado sigue golpeando a Carrefour, Alcampo y Eroski, las tres compañías que más potencian este formato.

Carrefour reduce su cuota 0,7 puntos hasta el 9%. Alcampo pierde 0,2 puntos hasta un 2,8% y Eroski se mantiene plano con un 4,3%.

Por su parte, Dia consolida esa recuperación y refuerza su capilaridad con un 3,8% de cuota (0,1 puntos más). “Su estrategia le permite crecer en hábitats más pequeños”, señalan desde la consultora.

Durante el pasado año también se observó una desaceleración de los supermercados regionales. “Pierden cuota en todo lo que no es fresco”, explica el experto de Kantar.

Les ocurre a todas las cadenas regionales, a excepción de Consum.

La compañía valenciana mantiene una estrategia de crecimiento conocida como ‘mancha de aceite’ y “se consolida como segundo retailer en el marco mediterráneo con un 10% de cuota”, comenta Bernardo Rodilla. Sólo por detrás de Mercadona.

Por otro lado, el informe muestra también cómo están creciendo otros retailers emergentes con propuestas diferenciadas como es el caso de Primaprix, que ya llega al 20% de la población y que lo hace con un fuerte posicionamiento en categorías como el chocolate, donde llega a triplicar su cuota, o Action y Costco, que triunfa con los platos preparados.