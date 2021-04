Too Good To Go se alía con 17 grandes marcas para lanzar una etiqueta que frene el desperdicio de alimentos

El etiquetado de fecha de los alimentos es responsable del 10% de toda la comida que se desperdicia en Europa, es decir, casi 9 millones de toneladas anuales, según recoge un estudio de la Comisión Europea. Si extrapolamos este dato a España, serían casi 800.000 toneladas de comida desperdiciada.

Este problema se debe en parte a la gran confusión que existe entre los consumidores al interpretar las fechas cuando vencen. Por ello, Too Good To Go, la app que lucha contra el desperdicio de alimentos, ha lanzado en España la iniciativa ‘Mira, Huele, Prueba’, para hacer un llamamiento a las marcas del sector y a los consumidores para acabar con esa confusión y poner freno al desperdicio de comida, según avanza la compañía a Invertia.

En total, 17 grandes marcas de alimentos ya se han sumado a la iniciativa: Yosoy, Monsoy y Almendrola (Liquats Vegetals), Central Lechera Asturiana (Capsa Food), Danone, La Vaca que ríe, Babybel y GoGo Squeez (Grupo Bel), Hellmann’s (Unilever), Loriente (Incarlopsa), Heura, Leche Gaza, RobinGood, Tierra Madre de Oxfam Intermón, Väcka, ¿Quién es el jefe? y Lácteos Covap.

Etiqueta en los envases

La iniciativa ‘Mira, Huele, Prueba’ tiene como objetivo sensibilizar a los consumidores sobre la fecha de consumo preferente. Para ello, Too Good To Go ha desarrollado el distintivo ‘Mira, Huele, Prueba’.

Consiste en una nueva etiqueta que se incorpora a los envases de productos con fecha de consumo preferente para recordar al consumidor que utilicen sus sentidos para saber si su consumo sigue siendo apto antes de tirarlo una vez haya vencido su fecha. Con ello se podrá evitar el desperdicio de miles de toneladas de comida.

Distintivode la campaña.

Las 17 grandes marcas ya han empezado a trabajar para incluir progresivamente este nuevo pictograma en los envases de muchos de sus productos con fecha de consumo preferente y se espera que se sumen más marcas próximamente.

Se calcula que más de la mitad de los españoles tiran a la basura alguno o todos los productos que tienen la fecha de consumo preferente pasada y un 24% cree, erróneamente, que su consumo no es seguro para la salud.

Con esta iniciativa, Too Good To Go quiere acabar con esa eterna confusión y recordar que la fecha de consumo preferente indica el momento hasta el cual el producto conserva la calidad organoléptica prevista y una vez pasada puede variar ligeramente su textura o sabor pero sigue siendo seguro para el consumidor si se han seguido las recomendaciones de conservación y además tiene buen aspecto, huele bien y sabe bien.

Por el contrario, la fecha de caducidad indica que pasado ese límite el producto deja de ser seguro para la salud y por tanto no debe consumirse. La campaña ‘Mira, huele, prueba’ forma parte de una iniciativa a nivel global que Too Good To Go ha activado con éxito en otros países como Francia, Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Austria y Portugal, entre otros, y a la que ya se han sumado más de 60 empresas de la industria alimenticia.

La campaña

En España, la iniciativa se enmarca dentro del plan de actuaciones de la comunidad Marcas Waste Warrior y la declaración de compromisos ‘Por un planeta sin desperdicio de alimentos’ impulsada por Too Good To Go que ya han firmado marcas como Unilever, Capsa Food, Danone, Heura, Liquats Vegetals, Grupo Bel, Oxfam Intermón, y ¿Quién es el jefe?, entre otras.

“Los hogares siguen generando gran parte de todo el desperdicio de comida y una de las causas principales es esa confusión sobre las fechas. 'Mira, huele, prueba' es nuestra forma de ayudar a los consumidores a tomar decisiones más informadas y contribuir a la reducción del desperdicio de alimentos”, señala Madalena Rugeroni, directora de Too Good To Go en España y Portugal.

Too Good To Go ha creado la web www.mirahueleprueba.es con información detallada de la acción y material educativo sobre las fechas de los alimentos. Además, para el lanzamiento de la iniciativa en nuestro país Too Good To Go ha instalado hasta el 27 de abril un brick gigante de tres metros con el pictograma del ojo, nariz y boca en la plaza de Colón de Madrid y ha repartido cartelería por las calles de otras grandes ciudades españolas.