Paolo Tafuri (Danone): “El consumo de yogures creció un 20% y el de postres lácteos un 15% en el confinamiento”

El coronavirus ha marcado un antes y un después en muchas compañías acelerando estrategias como el ecommerce o proyectos más sostenibles. En el caso de Danone, después de 100 años, la compañía ha seguido fiel a su compromiso con la sociedad a través de nuevos proyectos como la iniciativa social #UnaGranFamilia para ayudar a más de un millón de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

También está especialmente pendiente del desperdicio alimenticio. Tanto que, Paolo Tafuri, director general Danone Iberia, adelanta a Invertia en una entrevista que están estudiando incorporar a algunos de sus productos la fecha preferente de consumo para indicar el momento hasta el cual el alimento conserva la calidad apta para el consumo (que suele ser más duradera que la fecha de caducidad).

Así, se evitaría que, por ejemplo, muchos yogures acaben en la basura una vez la fecha de caducidad haya vencido. “Se trata de garantizar que el consumidor pueda comer el producto con seguridad, calidad nutricional y organoléptica”, señala.

Y el fruto de su compromiso con la alimentación saludable ha sido más visible durante el confinamiento debido a que categorías como el yogur han disparado su consumo un 20% en España.

¿Cómo se ha vivido la crisis de la Covid en Danone?

De manera complicada, como todo el mundo. Cuando la crisis empezó en marzo, todos los que pudimos nos fuimos a trabajar a casa sin problemas. Vimos muy rápido el nivel de compromiso de los empleados y los proveedores, como las granjas de leche. Todos hemos tenido un propósito común: el suministro de los productos. Y estamos muy orgullosos de poder garantizar el suministro.

Paolo Tafuri, director general de Danone España.

Pero hubo compañeros en fábrica que siguieron trabajando. Les dimos una prima de 500 euros a cada uno por su compromiso. Además, como vimos la crisis económica, el grupo Danone decidió garantizar el empleo en todo el mundo durante el periodo de la pandemia: 100% de empleo y 100% de sueldo. Y en cuanto a los proveedores y colaboradores, hemos puesto 250 millones de euros para ayudar con efectivo a los que lo necesitaran.

¿Y en cuanto a los productos?

Como negocio, hay categorías que han sufrido menos como el yogur, que en España es muy esencial. Según un estudio de Aecoc el consumo de yogures creció un 20% y el de postres lácteos un 15% en el confinamiento.

Otras marcas de alimentación saludables se han visto más beneficiadas, como Activia o Actimel. Lo que se come en casa (yogures) ha funcionado mejor que productos en formato individual y bebibles que han bajado (más enfocados a escolares y adolescentes). Los formatos grandes y familiares también han crecido.

La crisis es un acelerador de cosas. Hay tendencias que se han confirmado, como la vegetal; tendencias que se han acelerado mucho como la salud y el ecommerce; y hay cambios de tendencia, como Actimel, donde la relevancia de las defensas ha hecho que sea muy interesante para los consumidores.

¿Ha paralizado la Covid sus innovaciones?

Durante los meses de confinamiento la gente ha preferido comprar cosas conocidas. Es un tema que tiene que ver con el tiempo de compra. La innovación necesita un poco más de tiempo para ver si gusta o no. También es una cuestión de distribución. La compra se ha concentrado en tiendas de proximidad.

Pero ya en mayo lanzamos 20 referencias a la vez que el resto del mercado también se lanzó a innovar. Y ahora en septiembre hemos puesto en el mercado un pack de ocho Actimel cítrico con 6 + 2.

Parece que los bolsillos de los españoles se van a ver mermados por la crisis. ¿Temen que la marca blanca se beneficie de ello por ser más barata en detrimento de las innovaciones?

El tema de las marcas blancas no es de ahora. En España sabemos que el peso de la marca blanca es muy importante. Estas han sufrido durante el confinamiento y ahora han vuelto donde estaban. Hay un tema de poder de compra, pero también de valor.

Nosotros tenemos el ejemplo del pack ocho de Actimel. Somos sensibles a este tema. Pero, por otro lado, somos una marca que ofrece un valor. Es difícil, pero nuestro trabajo es buscar el punto de equilibrio entre el valor y el precio que ofrecemos.

La pandemia ha acelerado la agenda verde. ¿Dentro de su compañía también? ¿Cuál es la estrategia sostenible del grupo?

Una de las cuestiones importantes es el desperdicio alimenticio, además de temas sociales, de salud y de sostenibilidad que son muy relevantes. Tenemos un pasado que nos ayuda mucho si somos capaces de traducirlo en futuro.

Hay un doble proyecto económico y social que es la base de la manera de hacer negocio y la responsabilidad que no puede pararse al salir por las puertas de las fábricas. Un ejemplo de ello es la iniciativa #UnaGranFamilia que lanzamos con Cruz Roja y la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal).

En cuanto a la salud, una parte relevante de nuestra gama es sin azúcar o con menor contenido en azúcar. Por otro lado, está la educación. Tenemos un programa que se llama ‘Alimentando el cambio’ que trata de poner en las escuelas esa parte de educación en alimentación.

También hemos cerrado un acuerdo con la app Too Good To Go para luchar contra el desperdicio. Y aquí hay un tema como el de la fecha de caducidad. Productos como los nuestros que tienen 30 o 35 días… Pero la cuestión de fecha de caducidad y consumo preferente puede ayudar, por eso estamos monitorizando productos.

¿Quiere decir que añadirán a algunos de sus productos la etiqueta de fecha de consumo preferente?

Nos estamos adelantando para poder añadir la fecha de consumo preferente. Estamos trabajando en ello. Hay que diferenciar los productos que tienen fermentos de los que no. Se trata de garantizar que el consumidor pueda comer el producto con seguridad, calidad nutricional y organoléptica. Y cuando se den las condiciones vamos a moverlo a consumo preferente.

Siempre que podamos mejorar el etiquetado para el consumidor lo haremos, como hemos hecho con Nutri-Score o el sello BCORP.

Hace dos semanas, lanzaron la iniciativa social #UnaGranFamilia, que va a realizar la compañía junto con Cruz Roja, Fesbal, Del Bosque y Carles Puyol. ¿En qué consiste?

El objetivo es ayudar a un millón de niños en vulnerabilidad, como mínimo. En una situación de crisis, hay muchos niños y familias que no pueden comer en una cantidad y calidad adecuada. Cruz Roja y Fesbal crearon esta iniciativa para ayudarles y nosotros nos hemos sumado a ella. Hay que tener en cuenta que hay un 40% más de gente que pide comida a los bancos de alimentos.

Vicente del Bosque, Alejandra Andrade, Olga Díaz, de Cruz Roja_ Ángel Franco, de Fesbal, y Paula Crespo con Paolo Tafuri, director general de Danone, y Carles Puyol

Cambiando de tema, ¿cómo cerrarán el año en términos de facturación?

Somos una empresa cotizada y no podemos contestar. En este momento, estamos a cierre de trimestre. Pero sí podemos avanzar las tendencias. Vamos a crecer en canales de distribución como el ecommerce y en las marcas con perfil más saludable. Pero en productos fuera del hogar, bares, comedores y restaurantes, bajaremos.