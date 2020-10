Ikea amplía su alianza con Too Good To Go a toda España con packs desde 2,49 euros

La alianza entre Ikea y Too Good To Go dio comienzo en julio de este año, al implementar la aplicación en tres centros. Ikea

Ikea da un paso más en su batalla contra el desperdicio de alimentos en sus centros y ha decidido extender su alianza con la app Too Good To Go a todas sus tiendas en España. La aplicación para combatir el desperdicio alimentario ya está activa en 15 de los centros que Ikea tiene en todo el país y antes de finalizar el 2020 se sumarán a la lista sus centros de Alcorcón y Goya.

De esta manera, los packs de comida podrán contener platos de su restaurante o bistro y productos suecos de sus tiendas de alimentación que estén próximos a alcanzar su fecha de consumo preferente.

Se podrán reservar en la aplicación y se recogerán en el centro Ikea correspondiente a la hora indicada en la aplicación, tanto en el horario de comidas como de cenas. Habrá dos tipos de packs sorpresa, el pack de plato único con un precio de 2,49€ y el pack de varios platos cuyo precio será de 4,99€.

Inicio prueba piloto

La alianza entre ambas marcas se inició a finales del pasado mes de julio con una fase piloto implementando la app en tres tiendas Ikea: San Sebastián de los Reyes (Madrid), Sevilla y Valencia.

En 2 meses de este piloto se han salvado 1.105 packs, habiendo evitado la emisión de 2.763 Kg de CO2. Es por ello que, dados los buenos resultados, la firma sueca ha apostado por fortalecer esta alianza y continuar profundizando en el fomento del aprovechamiento de alimentos y la reducción de residuos en todos sus centros de la península.

Para Carlos Cocheteux, responsable de Ikea Food en España, el acuerdo "supone un paso más en nuestra lucha contra el desperdicio alimentario en nuestros centros. Llevamos tres años trabajando con un sistema de registro de mermas que nos ha permitido reducirlas en un 24%, analizando comportamientos, adaptando la producción a la demanda diaria, y centrándonos en la formación de las personas".

En palabras de Madalena Rugeroni, country manager de Too Good To Go en España y Portugal, "no solo estamos dando más opciones a los usuarios sino que además podremos salvar mucha más comida y sobre todo llevar nuestro mensaje a todos los clientes de Ikea para crear mayor conciencia sobre el desperdicio de alimentos".