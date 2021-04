De los despidos de H&M a los cierres de Inditex: la Covid acelera el cambio de modelo de las grandes cadenas textiles

Lo avisó la patronal Acotex y se confirma en lo que va de 2021: las grandes cadenas no escapan a la cascada de cierres por la Covid. La última en anunciar un plan de reestructuración en España ha sido H&M, pero antes fue Inditex, aunque en su caso no será tan dramático ya que no habrá despidos forzosos.

La empresa textil H&M informó esta semana a los representantes de los trabajadores que va a iniciar un Expediente de Extinción de Empleo (ERE) que afectará a más de 1.000 personas y supondrá el cierre total de 30 tiendas, mientras que otras 94 se verían afectadas por los despidos. En total, la cadena tiene cerca de 170 establecimientos en España y emplea a más de 5.000 trabajadores.

“Lo de H&M es un ejemplo de lo que está ocurriendo y parece que va a ser la tónica en los próximos meses”, señala a Invertia Eduardo Zamácola, presidente de la patronal textil (Acotex).

“Todas las grandes cadenas están cerrando tiendas y reposicionándose. Necesitan recortar gastos y apuestan por los puntos estratégicos para mantener unas tiendas y cerrar otras”, afirma. Y es que no solo el pequeño comercio se está viendo afectado por la Covid. Además, las grandes juegan la baza del online.

Las razones son claras: la incertidumbre que vive el sector y el continúo cambio de políticas en las distintas comunidades autónomas. Todo ello deriva en restricciones de movilidad, de horarios, de aforo y los mensajes a la ciudadanía que llaman a la precaución, lo que tiene como consecuencia una bajada más que considerable en el consumo y en la confianza del consumidor.

Cierres en Inditex

El caso de H&M no es único, aunque sí el de mayor impacto por el número de despidos. La primera en poner en marcha el cambio de modelo fue Inditex. La empresa presidida por Pablo Isla ya anunció un plan digital que implica el cierre y absorción de entre 1.000 y 1.200 tiendas de perfil más pequeño en el mundo y entre 250 y 300 en España (el 14% de su red mundial y el 17% de su red en España, aproximadamente).

Hasta la fecha, los sindicatos señalan que se les han comunicado el cierre de 114 tiendas hasta abril. La compañía pactó con los colectivos sindicales reubicaciones para los empleados de los establecimientos cerrados.

En esta misma línea, El Corte Inglés también decidió apostar por nuevos formatos. Los grandes almacenes están reconvirtiendo el centro comercial de Guadalajara en un outlet, algo que ya hizo previamente con el de Albacete.

De hecho, el centro comercial de Guadalajara es un claro ejemplo de como las grandes sucumben a la Covid. Además del outlet de El Corte Inglés, las marcas de Inditex con tiendas en el centro han cerrado sus puertas y H&M podría hacer lo mismo, según fuentes sindicales (aunque no está confirmado).

Verano 2021

Y lo peor podría estar por llegar. ¿Por qué? “El verano no lo vemos con optimismo por el ritmo de vacunación lento y las restricciones”, afirma. Esto hará que eventos como bodas, bautizos y comuniones no se puedan celebrar, por lo que las empresas y comercios centrados en estos eventos seguirán sin poder vender vestidos, trajes o complementos.

El resultado será que “en verano cerrarán muchos más comercios”, vaticina Zamácola, quien califica la situación de “drama” y recuerda que tras la vacunación vendrá “otra crisis económica”.

Cabe recordar que el pasado año, las ventas del comercio textil y complementos cerraron con caídas del 40%. Lejos de mejorar la situación, este 2021 ya acumulan descensos del 47,2% tras una campaña de rebajas casi inexistente y las caídas del 41,5% de ventas en febrero (último dato actualizado por Acotex).