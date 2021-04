Temor en el sector turístico: los plazos de vacunación ponen en juego el verano y la llegada de británicos

A estas alturas del año -en uno normal y sin Covid- agencias, hoteles y aerolíneas tendrían toda la programación de verano cerrada. Sin embargo, ahora -tras una Semana Santa atípica- todo depende del plan de vacunación, que fija a finales de agosto el nuevo objetivo de tener al 70% de la población vacunada. Un anuncio realizado esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retrasa las previsiones y enciende las alarmas del sector turístico.

"Es demasiado tarde para lo que nos gustaría, ya que lo deseable hubiera sido llegar al 70% de vacunados en junio y no a finales de agosto", señala Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), quien asegura que "estos plazos ponen en juego la temporada turística al perderse la estacionalidad desde Semana Santa a verano". Periodo de tiempo que concentra el 75% de los viajes vacacionales.

Cabe recordar que la Semana Santa no ha sido buena ya que la mayoría de destinos solo han tenido público local y muy pocos extranjeros. De hecho, tras los días festivos, los hoteles han registrado un hundimiento de sus reservas. Por lo que el verano parecía ser el momento para reactivar los viajes, aunque la evolución de la vacunación no ayuda.

De esta forma, la patronal de las agencias de viajes acoge con moderado optimismo el anuncio del presidente del Gobierno y alerta de que los plazos se deben cumplir. Y, aunque se cumplan, dudan de que se llegue a tiempo para poder reactivar totalmente la temporada de verano, ya que "la logística de los viajes requiere de unos plazos".

Plazos que desde Exceltur calculan en dos meses en épocas normales, aunque en pandemia y con las ganas que hay de viajar pueden rebajarse a tres semanas. La alianza turística cree que el anuncio servirá para mover la demanda nacional, mientras que la internacional dependerá de más factores.

Turistas alemanes llegan al aeropuerto de Palma de Mallorca.

"Será importante contener el virus y ofrecer una imagen de confianza sobre la situación en España de cara a Europa para poder aspirar a que en julio puedan empezar a venir turistas internacionales", señala José Luis Zoreda, vicepresidente de la alianza turística, quien destaca la necesidad de ejercer una presión diplomática en Europa. Algo que el año pasado faltó y pasó factura al país.

De hecho, existe la posibilidad de alargar la temporada. "Todo parece indicar que, como el año pasado, habrá una gran dependencia del mercado nacional, que se decantará por un destino de proximidad para sus vacaciones de verano. Si la crisis sanitaria mejora y se acelera el ritmo de vacunación, se reactivará la demanda internacional para el otoño, por lo que destinos como Canarias serán los más beneficiados", explican fuentes de la cadena hotelera Barceló.

Los británicos...

Otro problema en cuanto al ritmo de vacunación es la llegada de ingleses, principal turista emisor de España. "Si los turistas británicos están vacunados en verano y pueden viajar, igual no vienen a España al no ser un país libre de Covid y prefieren elegir otros destinos", señala Antonio Mayor, presidente de la asociación empresarial hotelera y turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec).

Y cuidado porque ya el año pasado países como Grecia o Turquía se beneficiaron de la mala gestión turística en España y de las advertencias de no viajar a nuestro territorio. A estas alturas del año, ya están en marcha sus campañas de promoción para verano.

Aunque no todo depende de lo que haga España. Desde hace un mes Reino Unido lleva planificando ya las próximas vacaciones de verano con reservas de vuelos, siendo España uno de los destinos más elegidos. El Gobierno británico anunciará el 12 de abril su estrategia para los viajes internacionales.

Turistas británicos pasean en la Costa del Sol. EFE

No obstante, hay cierta incertidumbre, ya que un destacado asesor científico del Gobierno del Reino Unido ha advertido este sábado de que es "altamente improbable" que los británicos puedan ir de vacaciones al extranjero este año.

A pesar de ello, los hoteleros valencianos esperan poder estar abiertos a partir de junio para la llegada de los turistas ingleses.

La ruina de 2020

Pase lo que pase, lo que sí que es cierto es que el verano pinta mucho mejor que el pasado año, cuando entre junio y septiembre recibió 6,2 millones de visitantes extranjeros. Una ruina si tenemos en cuenta que en 2019 -año turístico récord para España- el país recibió 28,9 millones de turistas internacionales.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la Comisión de Industria del Congreso. EFE

La propia ministra de Turismo, Reyes Maroto, confía en que España pueda recuperar este año unos 40 millones de turistas internacionales, la mitad del nivel registrado en 2019, cuando se contabilizaron casi 84 millones de turistas extranjeros. Objetivo, por otro lado, complicado de cumplir que depende de más condicionantes.

Pasaporte sanitario

El hecho de que no se consiga llegar al 70% hasta finales de agosto no quiere decir que no se pueda viajar hasta entonces. Pero para ello, los hosteleros españoles inciden en la importancia de vacunar sin parar, en ofrecer ayudas y poner en marcha el pasaporte sanitario (o la Digital Green Pass) que prepara Europa. Ellos también se juegan mucho ya que un 30% de su negocio depende del turismo, cifra mucho mayor en Canarias y Baleares.

De igual forma pasa con el sector textil, cuya dependencia del turismo también le hace presagiar un verano "poco optimista" por el ritmo de vacunación y las restricciones, según Eduardo Zamácola, presidente de la patronal textil (Acotex).

Además del pasaporte sanitario, desde las aerolíneas reclaman que se permitan realizar pruebas de antígenos -y no solo PCR- a los viajeros internacionales. "Es importante salvar la temporada de verano porque de no hacerlo, eso repercutirá en el resto del año".

En definitiva, el ritmo de vacunación marcará la marcha de la industria turística este verano; aunque hay más factores en juego. Lo importante es recuperar parte de lo perdido desde el inicio de la pandemia.