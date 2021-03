Cara y cruz de las grandes cadenas en Semana Santa: mucho alemán a Baleares, pero pocos hoteles abiertos

El viernes pasado Alemania anunció que retiraba a las islas Baleares y Andalucía de su lista de destinos de riesgo, algo que ha hecho que las reservas y vuelos se disparen e incluso que alguna cadena abra algún hotel más en el archipiélago. Lejos de echar las campanas al vuelo, casi todas las grandes hoteleras dan por perdida la Semana Santa en toda España a pesar de este positivo movimiento.

Barceló tiene abiertos el 50% de sus establecimientos en España, entre urbanos y vacacionales en Canarias y Andalucía. “Estábamos valorando la reapertura de algún hotel más de cara a Semana Santa, aquellos que menor dependencia tienen del mercado internacional, pero finalmente hemos decidido posponer su reapertura”, explican desde la empresa.

Fuentes de la compañía hotelera avanzan que las perspectivas para Semana Santa “ya eran prácticamente nulas debido a la situación actual de la pandemia y las restricciones a la movilidad existentes”. De hecho, reconocen que “la poca demanda que tenemos se concentra en el muy corto plazo o ya a partir del final de verano y principios de otoño”.

Por otro lado, la principal hotelera del país, Meliá, es algo más positiva. Espera tener 47 establecimientos hoteleros abiertos en España. Actualmente cuentan con 34 hoteles abiertos y 90 cerrados. “Este mes, previo a Semana Santa, se espera poder abrir un total de 12 hoteles, de los cuales dos están en la Comunidad Valencia, uno en Lleida, cuatro en Madrid, cuatro en Andalucía y uno en Tenerife. A estos se le sumaría otro hotel en Marbella que abriría el primero de abril, coincidiendo con los días festivos de Semana Santa”, avanzan.

No obstante, las ocupaciones son bajas. De cara a este periodo vacacional los hoteles de playa abiertos están al 48% de ocupación. Desde la cadena destacan a Fuerteventura con cifras de ocupación superiores al 40% e incluso al 60% en algún caso.

Riu abre en Baleares

Por su parte, Riu es la más optimista. El efecto del anuncio de Alemania ha sido inmediato y fuerte. “Las reservas se han disparado desde este mercado y esto nos ha permitido planificar la reapertura de dos hoteles más en la zona que son el Riu Playa Park y el Riu Concordia”, adelantan a Invertia. Las aperturas serán la semana que viene, el día 25 de marzo.

“Esta es una excelente noticia que nos llena de nuevo de ilusión ya que nos permite reincorporar las plantillas que llevan sin trabajar desde septiembre de 2020. Aunque también tenemos mucha cautela y seguimos trabajando el corto plazo”, indican.

De hecho, más de un tercio de sus hoteles en España siguen cerrados. A día de hoy tienen ocho hoteles abiertos en España (de los 29 que tienen en total): un hotel en Mallorca, el hotel Riu Plaza España de Madrid y seis en Canarias (dos en Tenerife, dos en Gran Canaria y dos en Fuerteventura).

Turismo local

Con la incertidumbre del turismo internacional y los problemas del nacional debido a los cierres perimetrales, otra opción para las grandes hoteleras son los turistas locales. Y ahí es donde muchas pondrán el foco.

“El mercado nacional es muy importante para nosotros, algo que se ha acentuado debido a la pandemia debido a las restricciones de movimiento entre países y entre comunidades. Los hoteles de las islas Canarias se nutren del cliente local”, señalan fuentes de Riu.

Aquí, sus clientes proceden de las mismas islas, es decir, al sur de Gran Canaria vienen desde Las Palmas mayoritariamente, y lo mismo sucede en Tenerife, que vienen de otras ciudades de la misma isla.

Desde Meliá reconocen que en las dos últimas semanas se ha producido un incremento de 24 puntos de ocupación y que hay un salto palpable de varios mercados emisores. Pero advierte de que “hay que mantener la cautela por las posibles cancelaciones de mercado español después de las medidas decretadas por el gobierno de cierres perimetrales”.

Por su parte, Barceló también mirará más al turista local con dos fórmulas para atraerlo: el programa We Care About You, un plan de medidas para garantizar la seguridad y la higiene; y medidas para flexibilizar la política de cancelación.

Todo ello con la vista puesta en verano. “A medida que evolucione el proceso de vacunación en las próximas semanas y se vayan reduciendo las restricciones a la movilidad, confiamos ver un repunte en las reservas para este verano. Pero todavía es pronto y dependerá de la evolución de la pandemia tanto en España como en nuestros principales mercados emisores”, sentencian desde Barceló.