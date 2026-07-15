ACS llega a un acuerdo con GIP (BlackRock) y crea la marca Coravel para impulsar su estrategia de centros de datos

La alianza refuerza la presencia de ACS en el sector de centros de datos, impulsada por la demanda de IA, cloud y servicios digitales.

ACS aportará su experiencia en construcción y GIP su capacidad financiera, con un enfoque en mercados internacionales clave.

El primer gran proyecto de Coravel será en Dallas-Fort Worth (Texas), dirigido a un hyperscaler tecnológico.

ACS y GIP (BlackRock) lanzan la marca Coravel para crear y operar una plataforma global de centros de datos.

ACS ha reforzado su apuesta por el negocio de los centros de datos con un nuevo paso estratégico junto a Global Infrastructure Partners (GIP), la firma de inversión en infraestructuras perteneciente a BlackRock.

Ambas compañías han puesto en marcha Coravel, la marca bajo la que desarrollarán y operarán una plataforma global de centros de datos destinada a atender la creciente demanda de capacidad digital en mercados clave de todo el mundo.

La creación de Coravel marca una nueva etapa para ACS en un sector que se ha convertido en uno de los más atractivos para los grandes inversores.

El crecimiento de la inteligencia artificial, el almacenamiento en la nube y el aumento del consumo de servicios digitales están impulsando la necesidad de construir infraestructuras capaces de gestionar volúmenes cada vez mayores de datos.

La nueva plataforma nace con el objetivo de desarrollar y gestionar centros de datos en distintos mercados internacionales.

Para ello, ACS aportará su experiencia en ingeniería, diseño y construcción de grandes infraestructuras, mientras que GIP contribuirá con su capacidad financiera y experiencia en inversión a largo plazo.

Como primera muestra del potencial de esta alianza, Coravel ha logrado cerrar un importante acuerdo con un gran proveedor tecnológico, conocido en el sector como hyperscaler.

Este tipo de compañías, entre las que se encuentran algunos de los mayores grupos tecnológicos del mundo, necesitan enormes capacidades de almacenamiento y procesamiento para atender la creciente demanda de servicios digitales.

El proyecto se desarrollará en Dallas-Fort Worth, en el estado de Texas (Estados Unidos), donde la plataforma construirá varias instalaciones diseñadas específicamente para albergar este tipo de operaciones.

Además, el acuerdo contempla futuras ampliaciones que permitirán aumentar la capacidad del complejo en los próximos años.

La construcción de las instalaciones correrá a cargo de Turner, filial de ACS especializada en grandes proyectos de infraestructuras y considerada una de las empresas con mayor experiencia en el desarrollo de centros de datos en Norteamérica.

Con Coravel, ACS busca reforzar un modelo de negocio que combina la construcción de infraestructuras con la participación en los activos a largo plazo.

La compañía cuenta ya con una cartera de proyectos de centros de datos repartidos entre Europa, Estados Unidos y Australia.

Ahora, con este lanzamiento y la entrada de un socio financiero de primer nivel como BlackRock, ACS pretende consolidarse como uno de los actores más relevantes en un mercado llamado a desempeñar un papel clave en la economía digital de los próximos años.