Acciona tensa la carrera con Sacyr y FCC/Sando por el estadio del Betis tras lograr el contrato de ‘preparación'

El Betis financiará el grueso del proyecto y espera que los ingresos de las nuevas instalaciones permitan saldar la deuda e incluso generar remanente.

El proyecto completo, valorado en 262,3 millones de euros, incluirá el complejo anexo y la grada de Preferencia.

La adjudicación incluye excavaciones y apantallamiento, primera etapa del macroproyecto que culminará en mayo de 2028.

Acciona ha sido adjudicataria de la fase de 'preparación' del nuevo estadio del Betis, superando a Sacyr y FCC/Sando.

En el proceso abierto por el Betis con Acciona, Sacyr y la UTE formada por FCC/Sando para levantar su nuevo estadio, los de Entrecanales acaban de tomar la delantera.

Acciona ha sido adjudicataria de la considerada fase de 'preparación', o primera etapa, de ese macroproyecto: excavaciones y apantallamiento.

Lo ha anunciado el presidente del club, Ángel Haro, antes de partir con el equipo a Atenas para disputar el partido de ida de los octavos de final de la Europa League frente al Panathinaikos. Y con su anuncio, se tensa la 'carrera'.

Porque entraría dentro de lo esperado que, dado que Acciona ha sido la que más ha ajustado los números para convencer a los verdiblancos en esta fase, también hiciera lo propio para la segunda y definitiva adjudicación del proyecto.

Esto es, el complejo anexo al estadio y la grada de Preferencia, las joyas de la corona del nuevo estadio, que exigirá un desembolso estimado de 262,3 millones de euros y deberá estar listo en mayo de 2028.

Así lo apuntan diferentes fuentes cercanas al proceso, que se desarrolla en un proceso colaborativo con estas compañías después de que, como reveló este periódico, encallara la licitación el otoño pasado por no aparecer una oferta convincente.

El club cambió entonces de estrategia y comenzó conversaciones con Acciona, FCC/Sando y Sacyr. Con ellas se empezó a negociar en busca de que todo cuadrase: costes, detalles técnicos y, sobre todo, plazos.

Financiación

El plan del club es financiar el grueso del proyecto. Apenas una pequeña parte de 15 millones procederá de CVC, ha explicado Haro, que tiene una enorme confianza en los ingresos que el Betis podrá obtener con las nuevas instalaciones sirvan para saldar esa deuda futura.

De hecho, se han realizado tres estudios sobre los ingresos extra que el club podría alcanzar con el nuevo estadio y que, según estos análisis, no solo permitirá saldar deuda sino incluso generar un remanente.

La gran expectativa reside en el desempeño del edificio anexo al estadio, que se realizará con "una sociedad que cuelgue del Betis", una sociedad patrimonial, de real state, que llevará la gestión de este edificio.

"Por supuesto, antes de realizar un hotel, vamos a tener un inquilino, que nos garantice una renta mínima que nos dé para realizar esta inversión", aclaró en diciembre el presidente del Betis.