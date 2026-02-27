ACS 'aparta' al menos 6.000 millones de euros para nuevas autopistas, centros de datos y compras corporativas

ACS prevé aumentar el dividendo por encima de los 2 euros actuales, manteniendo su perfil de empresa de crecimiento y rendimiento para los accionistas.

ACS ha puesto cifras a su poder financiero para los próximos años. La compañía dispone de 6.000 millones de euros para seguir creciendo en concesiones de transporte, centros de datos y operaciones corporativas hasta 2030.

La clave, según explicaron sus directivos en la presentación de sus resultados anuales del grupo, es que todo el plan se ha construido con una guía conservadora de generación de caja, pese a que la realidad económica ya va por delante.

En su hoja de ruta, el grupo se marcó una referencia de 1.500 millones de euros de flujo de caja libre al año. Sin embargo, en los ejercicios 2024 y 2025 esa cifra se ha situado en el entorno de 2.100-2.200 millones.

Aun así, insistió en que “todo nuestro plan, toda nuestra asignación de capital y todo nuestro poder financiero se basa en 1.500 millones de euros”, asumiendo además un escenario en el que el dólar se deprecia frente al euro, lo que resta aportación contable a los negocios en Estados Unidos.

Sobre esa prudencia, ACS calcula que, tras remunerar al accionista cada año, le quedarán unos 900 millones de euros netos de caja libre para invertir. Proyectados a cinco años, hasta 2030, suponen 4.500 millones de euros de capacidad orgánica de inversión.

A esa cifra se suman 1.500 millones adicionales procedentes de activos no estratégicos aún por vender, de un paquete total de 3.000 millones anunciado en 2024 del que ya se han materializado la mitad. El resultado es una “bolsa” de 6.000 millones que ACS planea desplegar de forma selectiva.

Ángel García Altozano, director general corporativo de ACS desglosó el destino de esos recursos en tres grandes bloques. En primer lugar, los proyectos greenfield de concesiones, con foco en las autopistas con peajes dinámicos (managed lanes) estadounidenses.

ACS prevé destinar en torno a 400 millones de euros a nuevos carriles gestionados y ya está preclasificada en varios concursos clave: I‑25 en Georgia, I‑24 en Tennessee e I‑77 en Carolina del Norte, a los que se sumarán I‑285 West en Georgia y otro proyecto en Virginia. Se trata de contratos que combinan construcción y operación concesional, un esquema que ofrece obra hoy y flujos de caja recurrentes mañana.

El segundo gran destino serán los centros de datos y la nueva infraestructura ligada a la digitalización y la energía.

ACS canalizará una parte relevante de esos 6.000 millones a su alianza con BlackRock GIP para desarrollar una plataforma global de data centers, así como a la plataforma Edge Data Center y otros activos donde ya trabaja para asegurar potencia eléctrica y cerrar contratos con clientes.

Además, el grupo busca oportunidades en metales críticos, como su participación en Vulcan en Europa, y en proyectos energéticos de largo plazo, reforzando su presencia en la nueva cadena de valor que alimentará la transición energética y la infraestructura digital.

El tercer bloque corresponde a operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A), al que ACS pretende dedicar unos 1.500 millones de euros.

En este capítulo entran desde posibles movimientos en Abertis -bien aumentando exposición, bien reordenando su participación- hasta compras complementarias para reforzar nichos de alta especialización, como la ingeniería de túneles y otras capacidades técnicas ligadas a los sectores donde el grupo ve más recorrido de crecimiento.

Aumento de dividendo

ACS contempla mejorar el dividendo este mismo año, situándolo por encima de los 2 euros que paga actualmente a sus accionistas.

Así lo indicó Juan Santamaría, CEO de ACS, durante la presentación de los resultados anuales, aunque recordó que se trata de una decisión que corresponde al consejo de administración y que todavía no se ha adoptado formalmente.

El primer ejecutivo del grupo subrayó que ACS aspira a mantener su perfil de “empresa de crecimiento y de rendimiento”, combinando una retribución atractiva al accionista con un esfuerzo inversor significativo en sus principales áreas estratégicas.

El objetivo, insistió, es “convertirnos en líderes” en las distintas verticales en las que opera el grupo, desde los centros de datos y las infraestructuras de transporte hasta los nuevos negocios ligados a la transición energética y los metales críticos.



