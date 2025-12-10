Thiess (ACS) firma una alianza con Harmony para una mina de cobre en Australia por 400 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA Thiess, filial de ACS, ha firmado un acuerdo de 400 millones de euros con la minera Harmony para operar en la mina de cobre Eva Copper en Cloncurry, Australia. El contrato contempla movimientos de tierras, construcción de talleres y servicios mineros durante cinco años en la que será la mayor mina de cobre de Queensland. Thiess prestará servicios de minería desde junio de 2026 hasta junio de 2031, incluyendo perforación, voladura, planificación, operaciones y mantenimiento de equipos. El acuerdo alinea estratégicamente a Thiess y Harmony para establecer nuevos estándares de desarrollo sostenible y eficiente en la minería de cobre en Queensland.

Thiess, empresa minera de Cimic (que es la filial australiana de ACS), ha firmado un acuerdo valorado en 400 millones de euros con la minera Harmony para un proyecto en una mina de cobre en Cloncurry (Australia), según ha informado en una nota.

El contrato para la mina de Eva Copper, que será la más grande de cobre del estado de Queensland, contempla distintos trabajos como el movimiento de tierras a granel, la construcción de talleres o los servicios de minería durante cinco años, según detalla la nota.

Las obras iniciales del proyecto están ya en marcha y una vez finalizada la construcción, Thiess prestará servicios de minería desde junio de 2026 hasta junio de 2031, incluyendo la perforación y voladura, planificación de la mina, servicios técnicos, operaciones mineras y mantenimiento de equipos móviles en minas a cielo abierto.

Michael Wright, presidente ejecutivo del Grupo y director general (CEO) de Thiess, ha asegurado que "el Acuerdo de Alianza para el Eva Copper alinea a Thiess y Harmony estratégica y operativamente, lo que nos permite establecer nuevos puntos de referencia para el desarrollo sostenible y eficiente del cobre en la que será la mina de este estilo más grande de Queensland".