PayPal se dispara un 20% en Bolsa tras la oferta de Stripe y Advent para comprarla por 53.000 millones de dólares

La propuesta coincide con la reciente llegada de Enrique Lores como CEO de PayPal, tras dejar la presidencia mundial de HP.

La oferta cuenta con respaldo financiero de unos 50.000 millones de dólares y propone que Stripe y Advent sean copropietarios igualitarios de PayPal.

La noticia disparó las acciones de PayPal casi un 19% en la preapertura del Nasdaq, reflejando un aumento del 28% sobre su último precio de cierre.

Stripe y Advent han presentado una oferta conjunta para adquirir PayPal por 53.000 millones de dólares, a 60,50 dólares por acción.

La plataforma de servicios financieros Stripe y la firma de capital privado Advent han presentado una oferta conjunta de adquisición para comprar PayPal. En concreto, según informa Reuters, han ofrecido comprarla por 60,50 dólares por acción, lo que valora a la plataforma de pagos digitales en más de 53.000 millones de dólares.

Tras la noticia, publicada mientras la Bolsa de Nueva York permanecía cerrada, las acciones de PayPal se disparaban un 18,86% en el Nasdaq en la preapertura de la sesión en Wall Street.

El precio por acción ofrecido por las compañías supone un aumento del 28% respecto al precio de cierre de la última sesión bursátil de la compañía, antes de que se conociese dicha oferta.

Los rumores de OPA a PayPal ya se extendieron en el mercado en febrero y la actual oferta fue presentada a principios de julio. Una oferta que contaría con el respaldo de aproximadamente 50.000 millones de dólares en financiación comprometida por parte de bancos.

Sin embargo, las conversaciones para llegar al acuerdo permanecen en una fase preliminar. Ninguna de las partes involucradas se ha pronunciado públicamente sobre la posible transacción.

Con la oferta propuesta, ambos compradores serían copropietarios de la compañía de pagos y tendrían una participación igualitaria.

Esta oferta coincide con los primeros meses del español Enrique Lores como CEO de la compañía de pagos digitales. Lores abandonó el gigante tecnológico HP para convertirse en el Consejero Delegado de PayPal.