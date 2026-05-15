CaixaBank, BBVA, Sabadell y Bankinter, los más avanzados para el Bizum en comercios: el resto llegará de junio a octubre

El nuevo sistema permitirá pagar con el móvil en tiendas físicas utilizando tecnología NFC, en muchos casos sin necesidad de introducir PIN.

Otros bancos como Abanca, Laboral Kutxa, Santander, Unicaja, ING, Deutsche Bank y Kutxabank se sumarán progresivamente hasta octubre de 2026.

El despliegue de Bizum Pay en tiendas será gradual; la aplicación específica estará disponible en iOS y Android a partir del 1 de junio.

CaixaBank, BBVA, Sabadell y Bankinter serán los primeros bancos en activar Bizum para pagos en comercios físicos desde el 18 de mayo.

El despliegue de Bizum para el pago en comercios físicos a partir del próximo lunes 18 de mayo será gradual, tanto en la banca como en los establecimientos. Pero desde el lado de las entidades financieras, ya hay un pequeño grupo de bancos que hará de avanzadilla desde el primer día, para que el resto se incorpore más tarde.

CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell y Bankinter serán los cuatro bancos que desde el lunes activarán sus sistemas tecnológicos y de pagos para adecuarse a la nueva funcionalidad de Bizum.

Aunque la aplicación de Bizum Pay no estará disponible en las tiendas de apps de iOS y Android hasta el 1 de junio, según fuentes financieras, estos cuatro bancos sí abrirán extensiones dentro de sus aplicaciones habituales o lanzarán aplicaciones puente hasta la llegada definitiva de Bizum Pay.

Ninguna de las entidades ha hecho comentarios al respecto. Tampoco Bizum.

Fuentes del sector explican que CaixaBank, BBVA, Sabadell y Bankinter comenzarán a interoperar con Bizum y los comercios el mismo lunes 18, que era la fecha planteada. El despliegue será progresivo, con unos pocos grupos de distribución asociados y focos de clientes concretos, y a partir de junio se ampliará a todos los que quieran.

Los trabajos preparatorios y las certificaciones necesarias también marchan a buen paso en Abanca y la cooperativa de crédito de Mondragón, Laboral Kutxa, que podrían unirse en los días posteriores a los cuatro grandes bancos antes citados.

Se espera que el lanzamiento masivo y generalizado de Bizum Pay para pagos en comercios físicos se complete entre septiembre y octubre de 2026. Por ejemplo, Ibercaja está en fase de trabajo y pruebas, con previsión de salir hacia el final del verano o el comienzo del otoño, en línea con buena parte del sector bancario.

En el pelotón hacia Bizum Pay, dentro de la gradualidad que conllevará su despliegue entre junio y octubre, se moverán bancos grandes y medianos como Santander, Unicaja, ING, Deutsche Bank o Kutxabank, de acuerdo a las fuentes del mercado consultadas.

En el caso de Unicaja, tiene planificado incorporar el pago presencial con Bizum hacia finales de mayo, de forma progresiva, tras completar las validaciones necesarias y en línea con su estrategia comercial y de experiencia de cliente.

Cadenas comerciales

La problemática del despliegue de Bizum Pay es que tiene que ir acompasado tanto desde el lado de la banca como de los comercios y sus TPV. Si una parte corre más que la otra, la recepción por parte de los clientes y consumidores finales puede ser negativa si éstos consideran que es una solución ineficiente, inútil o fallida.

Ahora, la duda está en conocer qué grandes cadenas comerciales serán las pioneras en apostar por aceptar el pago a través de Bizum Pay en sus establecimientos físicos.

El comienzo de Bizum en comercios físicos implicará que se podrá pagar con el móvil en tienda, usando tecnología NFC y, en muchos casos, sin introducir PIN en operaciones habituales. El despliegue será gradual desde el 18 de mayo y no todos los bancos ni comercios lo activarán al mismo tiempo.