Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB.

Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB. Asociación Española de Banca.

Banca

Alejandra Kindelán es reelegida como presidenta de la AEB hasta 2030

Es presidenta de la Asociación Española de Banca y su Fundación desde 2022. También es vicepresidenta de la CEOE y presidenta de Finresp.

Más información: BBVA gana su batalla legal contra Bolivia por la nacionalización de las pensiones y recibirá 105M

R. Escudero
Publicada
Actualizada
Las claves

Las claves
Generado con IA

Alejandra Kindelán ha sido reelegida presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB) hasta 2030.

Kindelán destaca la necesidad de simplificar la regulación y supervisión bancaria e impulsar la integración europea para potenciar el sector.

Promoverá la innovación, digitalización y seguridad, con énfasis en la interoperabilidad de pagos en Europa a través de Bizum.

Kindelán también preside la Fundación AEB, es vicepresidenta de la CEOE y lidera el Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España (Finresp).

La Asamblea General de la Asociación Española de Banca (AEB) ha reelegido a Alejandra Kindelán como presidenta durante cuatro años más, hasta 2030.

En el actual contexto de incertidumbre geopolítica y disrupción tecnológica, Kindelán ha subrayado "la importancia de desplegar todo el potencial del sector bancario para apoyar a la economía real y financiar las necesidades estratégicas de Europa".

En este sentido, ha abogado por avanzar en la simplificación regulatoria y supervisora, y por impulsar la integración europea. "Para ello es necesario desarrollar una visión integral de los requisitos de capital, mayor previsibilidad de las decisiones supervisoras y hacer compatible el objetivo de la estabilidad financiera con el impulso del crecimiento de la economía", ha explicado.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, durante una rueda de prensa

Promover la innovación, la digitalización y la seguridad será otro eje fundamental de su gestión, apoyando la interoperabilidad de los sistemas de pagos europeos, especialmente mediante la alianza liderada por Bizum, que permitirá conectar a 130 millones de clientes en 13 países este mismo año.

Kindelán es presidenta de la AEB y de su Fundación desde abril de 2022. Además, actualmente ocupa una de las vicepresidencias de la CEOE y la presidencia del Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España (Finresp).