Alejandra Kindelán es reelegida como presidenta de la AEB hasta 2030

Kindelán también preside la Fundación AEB, es vicepresidenta de la CEOE y lidera el Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España (Finresp).

Promoverá la innovación, digitalización y seguridad, con énfasis en la interoperabilidad de pagos en Europa a través de Bizum.

Kindelán destaca la necesidad de simplificar la regulación y supervisión bancaria e impulsar la integración europea para potenciar el sector.

La Asamblea General de la Asociación Española de Banca (AEB) ha reelegido a Alejandra Kindelán como presidenta durante cuatro años más, hasta 2030.

En el actual contexto de incertidumbre geopolítica y disrupción tecnológica, Kindelán ha subrayado "la importancia de desplegar todo el potencial del sector bancario para apoyar a la economía real y financiar las necesidades estratégicas de Europa".

En este sentido, ha abogado por avanzar en la simplificación regulatoria y supervisora, y por impulsar la integración europea. "Para ello es necesario desarrollar una visión integral de los requisitos de capital, mayor previsibilidad de las decisiones supervisoras y hacer compatible el objetivo de la estabilidad financiera con el impulso del crecimiento de la economía", ha explicado.

Promover la innovación, la digitalización y la seguridad será otro eje fundamental de su gestión, apoyando la interoperabilidad de los sistemas de pagos europeos, especialmente mediante la alianza liderada por Bizum, que permitirá conectar a 130 millones de clientes en 13 países este mismo año.

Kindelán es presidenta de la AEB y de su Fundación desde abril de 2022. Además, actualmente ocupa una de las vicepresidencias de la CEOE y la presidencia del Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España (Finresp).