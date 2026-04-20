Unicaja, Bankinter y CaixaBank serían los bancos más beneficiados si el BCE sube los tipos al 3%

Santander y BBVA también se beneficiarían de una subida de tipos, aunque el impacto sería más limitado a nivel de grupo por su diversificación internacional.

Banco Sabadell mostraría una sensibilidad más moderada a la subida, con un aumento del 1% en su margen neto, debido a un balance menos expuesto a tipos de interés.

Un informe de Barclays estima que el margen neto de interés podría incrementarse hasta un 3% en Unicaja, 2,5% en Bankinter y 2% en CaixaBank tras doce meses con tipos al 3%.

Unicaja, Bankinter y CaixaBank serían los bancos españoles más beneficiados si el BCE sube los tipos de interés hasta el 3%.

El escenario central de tipos de interés en el Banco Central Europeo (BCE) no es subir demasiado las tasas, si acaso 50 puntos básicos, a tenor de las proyecciones de las principales casas de inversión. Pero tampoco es del todo descartable que los suba 100 puntos, hasta el 3%, si los efectos de las guerras en Oriente Medio son más profundos y persistentes de lo esperado.

Si ocurriese este segundo escenario, con una facilidad de depósito ascendiendo del 2% al 3%, la banca española lo acogería con gratitud. Más materia prima con la que engrosar su margen de interés. Sobre todo, entidades más domésticas como Unicaja, Bankinter o CaixaBank.

Un informe de Barclays estima que, doce meses después de ese hipotético ascenso de 100 puntos básicos en el tipo oficial del BCE, el margen neto de interés se incrementaría, aproximadamente, un 3% en Unicaja, un 2,5% en Bankinter y un 2% en CaixaBank, lo que "refleja una repreciación más rápida de las carteras de clientes con créditos a tipos de interés variable".

Sin embargo, Banco Sabadell (sin TSB, ya presumiblemente en Santander) mostraría una sensibilidad más moderada de un 1%, lo que "concuerda con un balance nacional menos apalancado en los tipos de interés", especifican los analistas del banco de inversión británico.

En un segundo año, la diferenciación se haría más evidente. El margen neto de interés se dispararía un 7,5% en el caso de CaixaBank, por un 7% tanto en Unicaja como en Bankinter.

De nuevo, el efecto en Sabadell sería más contenido, de un 5% más. "Creemos que Sabadell (ex TSB) sigue teniendo una exposición positiva, pero con menor sensibilidad, lo que confirma un potencial de crecimiento incremental más limitado", calcula Barclays.

Como informó este periódico, bancos de inversión, fondos, think tanks y analistas hipotecarios preveían que los tipos del BCE suban al 3% y el Euríbor se modere al 2,35% para finales de año si la guerra en Irán acaba antes del verano y el estrecho de Ormuz se reabre y el comercio mundial se recupera con normalidad.

Los expertos hacían estos números sobre la base de una mayor inflación coyuntural y, por tanto, de un menor consumo, lo que desencadenaría en un menor crecimiento global.

Aunque, como deja bien claro Barclays, su escenario central pasa por que el BCE eleve su facilidad de depósito -que ahora es la referencia de tipos para la eurozona- del 2% al 2,50%. Esto es, sólo 50 puntos básicos pese a la alta incertidumbre geopolítica. Y el cuadro macro del banco inglés prevé que se mantenga en esa cota desde finales de 2026 y durante todo el 2027.

Santander y BBVA

Respecto a los dos grandes bancos españoles, el grupo británico proyecta que, si se acabaran subiendo los tipos hasta el 3% (100 puntos básicos más), "a nivel operativo en España, creemos que Santander y BBVA también son claramente sensibles a los tipos de interés, con una sensibilidad del margen neto de interés en el primer año de entre un 2% y un 3% para el negocio europeo de Santander y entre un 4% y un 5% para BBVA en España, si bien este beneficio se ve atenuado a nivel de grupo por la diversificación geográfica".

Habida cuenta de que Santander y BBVA están expuestos a mercados como EEUU, Reino Unido, Brasil, México, Turquía o el resto de Latinoamérica.

Mientras que, a 24 meses vista, la foto no está tan clara. "Si bien Santander y BBVA quedan excluidos de los gráficos comparativos debido a la falta de información sobre la sensibilidad del segundo año a nivel de grupo, prevemos que ambos seguirán beneficiándose de tipos de interés más altos, aunque con un impacto a nivel de grupo menos visible y más diluido", según Barclays.