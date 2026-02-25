Santander prevé captar 8 millones de clientes para Openbank y Consumer Finance en todo el mundo hasta 2028

Santander aspira a superar los 210 millones de clientes globales en 2028, con el objetivo de duplicar el dividendo en efectivo por acción y generar más de 20.000 millones de euros de beneficio.

Diversificará su negocio en financiación al consumo, ampliando servicios más allá de préstamos tradicionales y colaborando con el ecosistema de movilidad.

El banco apostará por un modelo operativo simplificado, inteligencia artificial y una plataforma global para mejorar la eficiencia y reducir costes.

Santander prevé sumar más de 8 millones de clientes a Openbank y Consumer Finance hasta 2028, alcanzando los 35 millones en esta área.

La fusión de Openbank con Consumer Finance que el Santander ha promovido para Europa y que después implementará a escala global tiene visos de granjearle importantes beneficios al grupo cántabro.

Con su unión en la división de Digital Consumer Bank (banca digital y financiación al consumo), el banco que preside Ana Botín prevé pasar de los 26,7 a los 35 millones de clientes entre Openbank y Consumer Finance para 2028. Esto es, sumar más de 8 millones de clientes nuevos en esta área, tal y como ha adelantado el grupo en su Investor Day 2026 celebrado este miércoles en Londres.

Para lograrlo, la entidad se apalancará en un modelo operativo simplificado y una plataforma global unificada, e impulsará la adopción de IA a gran escala para aumentar la interacción con el cliente, la productividad y la reducción de los costes de servicio.

Asimismo, diversificará su negocio en este ramo más allá de los préstamos tradicionales para automóviles -por ejemplo, con leasing operativo e infraestructura- y trabajará con todo el ecosistema de movilidad: fabricantes, concesionarios o viajes compartidos, entre otros.

Igualmente, expandirá Openbank Pay a través de nuevas alianzas estratégicas, nuevos mercados y capacidades de comercio agenciales.

De cara a su Investor Day en la capital británica, el Grupo Santander ha marcado un nuevo estándar de crecimiento rentable con el objetivo de lograr más de 210 millones de clientes, un beneficio superior a 20.000 millones de euros y más que duplicar el dividendo en efectivo por acción en 2028.

A cierre de 2025, el Santander contaba con 106 millones de clientes activos en todo el mundo, un 58,8% sobre el total de clientes de la entidad, que ascendía a 180 millones en ese momento.

Para 2028, cuando se culmine el plan estratégico que acaba de presentar, su ambición es elevar este porcentaje al 59,5%. Esto es, 125 millones de clientes sobre los 210 proyectados.

Los clientes activos en el sector bancario suelen definirse como aquellos con cuentas abiertas que han realizado transacciones en los últimos 90 días a tres años. Inician sesión y realizan transacciones frecuentes y de gran volumen, lo que permite a los bancos adaptar sus estrategias de marketing y servicios.

Mayor eficiencia por cliente

Entre las prioridades del banco español para los próximos tres ejercicios, está ser más eficiente de lo que ya es. Más concretamente, estima aumentar de 130 a 135 euros las comisiones por cada cliente activo, al tiempo que rebajaría de 264 a 220 los costes por el mismo tipo de cliente.

Y gracias a la explotación de datos y la implementación de la inteligencia artificial, sus cálculos pasan por generar más de 1.000 millones de euros de valor en el trienio para el conjunto del negocio del banco, sumados ahorros de costes e ingresos.

Ana Botín, presidenta del Santander, y Héctor Grisi, consejero delegado, también han hecho hincapié en las recientes adquisiciones corporativas de TSB en Reino Unido y de Webster Bank en Estados Unidos, ambas pendientes de autorización.

En torno al 80% de la cartera de crédito y, aproximadamente, el 65% del beneficio antes de impuestos procederán de mercados con divisas fuertes y estables (euro, libra y dólar), lo que, según el grupo, "reforzará la resiliencia de los resultados y reducirá su volatilidad".

Para TSB, la estimación de sinergias de costes es de 400 millones de libras esterlinas (más de 455 millones de euros), mientras que para Webster Bank las sinergias ascenderían a 800 millones de dólares (680 millones de euros). En total, unos 1.135 millones de euros de ahorro para el grupo que preside Ana Botín en sus dos geografías prioritarias para los próximos años.