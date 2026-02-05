El mercado castiga al Santander por su compra de Webster Bank pero los analistas aplauden su aventura estadounidense

Se estiman sinergias de costes por 800 millones de dólares, especialmente en tecnología y servicios centrales, aunque se señala que el principal reto será la integración.

El mercado ha hablado… y los analistas también. Y lo han hecho en direcciones opuestas. La primera reacción de los inversores al anuncio de acuerdo de compra de Webster Bank por parte de Santander en Estados Unidos el martes fue castigar al banco español el miércoles con una caída en bolsa del 3,5%.

En cambio, numerosos bancos de inversión aplauden la nueva aventura americana del banco presidido por Ana Botín.

En general, la opinión de los expertos sobre la adquisición de Webster en el noreste de EEUU es positiva. Lo resume Carlos Gutiérrez, director de Renta Variable de Dunas Capital AM: "No es que sea una mala compra en sí, sino que va contra el mensaje de que no iban a comprar en Estados Unidos".

Otro gestor español de fondos achaca el retroceso de los títulos del Santander el miércoles a que "no ha gustado que se compren algo en EEUU, un país complicado". Sobre todo, ahora, con la Administración Trump provocando una gran incertidumbre geopolítica y con el dólar perdiendo valor.

"La gente prefiere que les hubieran devuelto el dinero, incluso con una recompra de acciones mayor a los 10.000 millones de euros anunciados por el Santander", añade este gestor. De ese montante con cargo a los resultados de 2025-2026, un primer tramo de más de 5.000 millones ya está en marcha.

Cabe recordar que Santander ha acordado el pago de 12.200 millones de dólares (10.300 millones de euros) por hacerse con Webster Bank para así convertirse en uno de los diez mayores bancos minoristas y comerciales de EEUU.

Un informe de Mediobanca Research señala que la venta en Polonia a Erste Group, combinada con la compra de TSB a Banco Sabadell en Reino Unido, fue un golpe de efecto que demostró que Santander podía hacer adquisiciones oportunistas.

Un "capricho" razonable

Así, la compra de Webster pondrá a prueba la buena voluntad reciente del mercado, ya que las operaciones anteriores de Santander en EEUU no fueron exitosas y el banco había descartado adquisiciones allí.

Con todo, apunta Mediobanca que, aunque se mantiene cierta cautela ante este reto, hay dos aspectos muy positivos. Al igual que TSB en el Reino Unido, Webster Bank parece destinada a corregir la división con peor desempeño (EEUU), y Webster ha revelado el siguiente capítulo en la estrategia de Santander, lo cual resulta "prometedor".

Los analistas del banco de inversión italiano concluyen que pueden aceptar el "capricho estadounidense" del Santander mientras el rumbo estratégico se mantenga y el crecimiento se acelere, como así descuenta la propia Botín.

Otro informe de Barclays considera que la adquisición de Webster por parte de Santander "es sólida desde el punto de vista estratégico y financiero, a pesar de una reacción inicial cautelosa por parte del mercado".

"Vemos a Webster como una franquicia complementaria y de alta calidad, que mejora la base de depósitos, diversifica los ingresos y ofrece una vía creíble para elevar la rentabilidad en EEUU del Santander", arguye el documento del banco de inversión británico. Mientras advierte de que "el principal riesgo está en la ejecución: conseguir las sinergias de costes previstas y coordinar correctamente la integración".

No obstante, apuntan los analistas de Barclays, "la lógica operativa parece convincente: Webster y Santander US tienen una fuerte presencia compartida en el noreste (Nueva York, Massachusetts y Connecticut), lo que permite cerrar sucursales redundantes, fusionar estructuras regionales y optimizar funciones de soporte".

Como informó EL ESPAÑOL-Invertia, Santander estima unas sinergias de costes de 800 millones de dólares (676 millones de euros) con la operación y, tal y como avanzó Botín en una conferencia con analistas, más de 300 millones de euros de las sinergias provendrán por tecnología y otros casi 400 millones corresponderán a servicios centrales y sedes complementarias en el país norteamericano.

Barclays hace mención especial a la exposición al sector inmobiliario de Webster. Y lo hace en tono optimista: "No preocupa en exceso la exposición de Webster al sector inmobiliario comercial, ya que su cartera se ha reducido notablemente en riesgo y las pérdidas potenciales ya están reconocidas y provisionadas".

Javier Cabrera, analista de XTB, pone en contraste que, si bien es frecuente que las sinergias acaben siendo menores a las anunciadas en este tipo de operaciones, la transacción del banco cántabro "es positiva y ayudará a Santander a seguir concentrándose en mercados con potencial a medio y largo plazo y seguridad jurídica".