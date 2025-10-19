César González-Bueno, de sacar petróleo en las cajas gallegas a resistir en la 'Galia' del Sabadell

Con experiencia en diversas entidades financieras, González-Bueno es reconocido en el sector como uno de los mejores banqueros, destacando por su capacidad de liderazgo y gestión en situaciones críticas.

González-Bueno destacó por su perfil proactivo y cercano, conectando con catalanes, pymes y políticos, y superando a su contraparte de BBVA, Onur Genç, en carisma y estrategia mediática.

César González-Bueno, CEO de Banco Sabadell, logró frenar la opa hostil de BBVA, consiguiendo sólo el 25,33% de aceptaciones entre los accionistas, muy por debajo del 50,01% que BBVA pretendía.

César González-Bueno lo ha vuelto a hacer. El consejero delegado de Banco Sabadell ha conseguido frenar la opa hostil de BBVA y, como si de un portero de fútbol se tratara, ha despejado el balón fuera del campo dejando la portería del banco vallesano a cero.

Bueno, en realidad, con sólo el 25,33% de aceptaciones entre los accionistas de su banco, mucho menos del 50,01% que Carlos Torres y su equipo pretendían controlar o del 30% que se habían reservado a rebajar voluntariamente como opción B en caso de una escalada más progresiva.

González-Bueno ha mostrado en todo momento un perfil mucho más proactivo y cercano que su contraparte en BBVA, el turco Onur Genç, mucho más esquivo, frío y distante, tanto con su red como con la opinión pública y las instituciones involucradas.

El español ha sabido ofrecer datos técnicos relevantes, llevar la iniciativa mediática y conectar con las emociones del público general: los catalanes, las pymes, los accionistas, los políticos. Y, con toques canallas y a veces desafiantes, se ha metido a la gente en el bolsillo.

Ha sido el escudero perfecto de su presidente, Josep Oliu, en un tándem que ha resultado vencedor y que le ha llevado de gira por Barcelona, Madrid, Nueva York y Londres para convencer de sus razones a los inversores. El gran derrotado ha sido Carlos Torres, sin química con Onur. Pero éstos no han dimitido en BBVA tras su fracaso.

Tres opas, amistosas (2020 y 2024) u hostil (2025), le han detenido Oliu y González-Bueno. Como cuando los galos de Astérix y Obélix resistían en la Galia ante las continuas y torpes embestidas de las tropas de Julio César. "Están locos estos romanos", decían. Sirve para hoy.

En el sector financiero, algunas voces ya sitúan a González-Bueno como uno de los mejores banqueros de la época moderna, junto a Ana Botín (presidenta del Santander) o José Ignacio Goirigolzarri (exCEO de BBVA y expresidente de Bankia y CaixaBank tras su fusión).

Con espíritu de consultor tras su paso por The Boston Consulting Group y McKinsey, González-Bueno ha tocado -y dirigido, en gran parte- todos los palos de la banca: Citi, AB Asesores o Gulf Bank de Kuwait. Incluso, trabajó para Argentaria como director de Canales Alternativos, embrión del actual BBVA.

"César se crece en estas situaciones, se debe estar divirtiendo en la opa. Es un animal", referían sobre él hace unos días antiguos compañeros suyos en ING. Y añadían: "César fue capaz de ir a Galicia en plena crisis financiera, cuando nadie quería mirar al sector de las cajas de ahorro, y sacó petróleo fundando y vendiendo Evo Banco [de Novagalicia Banco] por 60 millones de euros a Apollo".

Esta venta formó parte del plan de reestructuración de NCG impulsado por el FROB. El fondo americano se comprometió a mantener los cerca de 600 empleos y 80 oficinas que Evo tenía en ese momento, además de convertirlo en una entidad independiente bajo supervisión del Banco de España. Fue una historia de éxito. Hoy está integrado en Bankinter.

"No nos extrañaría que, como David, venza a Goliat en esta opa del BBVA", pronosticaron sus excompañeros, conscientes de que "buena parte de lo que hoy es ING en España se lo debemos a César", que estuvo entre los fundadores del banco online a finales de los 90 y lo ha dirigido en dos periodos distintos. No se han equivocado.

Banco Sabadell sigue en solitario. O, al menos, por ahora. Quién sabe si en unos años César González-Bueno le busca una mejor pareja de baile que el BBVA.