Los bancos marcan máximos del año en bolsa al calor del 'retraso' en la previsión de recorte de tipos

La subida de los tipos de interés no solamente ha mejorado los márgenes bancarios en los últimos meses, sino que también ha impulsado las valoraciones en bolsa del sector. Y no sólo eso, sino que el retraso en la llegada de los primeros recortes -en un principio se hablaba de marzo y como pronto llegarán en junio- ha favorecido al sector, cuyas previsiones de ganancias en los próximos meses siguen siendo buenas.

Todos los bancos del Ibex 35 registran subidas superiores al 12,5% en bolsa en lo que va de año. En el caso concreto de BBVA, CaixaBank, Sabadell y Unicaja, la revalorización en 2024 es ya superior al 22%. Por su parte, Santander sube un 16% y Bankinter, un 12,5%.

Tomando como referencia las valoraciones en el último año, todas estas entidades están en sus niveles máximos o a diez céntimos de distancia. Bankinter y BBVA los tocaron hace unos días y el resto, esta misma semana.

La acción de Santander vale ya 4,46 euros después de revalorizarse un 36% en 12 meses; la de BBVA, 10,84 euros tras subir un 73%; la de CaixaBank, 4,83 euros después de crecer un 37%; y la de Sabadell, 1,45 euros tras una revalorización del 48%.

Por su parte, los títulos de Bankinter están en 6,72 euros después de aumentar su valor un 32% en el último año, y los de Unicaja, cerca de 1,12 euros, con un avance del 15%.

Retraso en el recorte de tipos

Todo a pesar de que las perspectivas para los bancos a medio plazo podrían parecer no muy optimistas. Sobrevuela el sector la certeza de que el Banco Central Europeo (BCE) comenzará a recortar los tipos de interés en algún momento, que muy previsiblemente será junio, pero que aún no se conoce al 100%.

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, señaló junio como el momento en el que se producirá la primera bajada de los tipos de interés en esta parte del ciclo hace unos días, en el IV Observatorio de las Finanzas de EL ESPAÑOL e Invertia. Un timing hacia el que también apuntó hace unos días Christine Lagarde.

"Sabemos que estos datos llegarán en los próximos meses: sabremos un poco más en abril, pero sabremos mucho más en junio", señaló la presidenta del BCE en relación con la información relativa a la inflación que se conocerá en las próximas semanas.

¿Afectará esta circunstancia a las cotizaciones de los bancos? "Lo más seguro es que no. Esto es algo que ya se viene descontando desde febrero e, incluso, tampoco es algo seguro, ya que Lagarde dejó bastante claro que dependían de los datos macroeconómicos de los próximos meses, como la evolución de los salarios en la zona euro, para tomar esa decisión", explica a este periódico Javier Cabrera, analista de XTB.

Y es que el mercado en un inicio apuntaba a la primavera de este año como el momento en el que se producirían los primeros recortes.

Sin embargo, la evolución de los datos macroeconómicos, como la inflación, ha hecho que la nueva fecha prevista sea junio. Un retraso que no ha hecho más que favorecer a los bancos en bolsa.

"Las perspectivas sobre las bajadas de tipos de interés han sido muy volátiles en los últimos meses y los inversores se pasaron de frenada en el mes de diciembre, cuando se preveía que por estas alturas ya habríamos visto mínimo un recorte por parte del BCE o de la Reserva Federal", expone este analista.

Ahora la perspectiva del mercado pasa por que la bajada de tipos se producirá en junio o en la segunda mitad del año y que se realizará a través de tres recortes, algo que "da más margen a las entidades para difrutar de unos tipos más altos".

"Además, entidades como Santander y BBVA tienen mucho negocio fuera de las fronteras europeas, lo que les podría permitir beneficiarse de unos tipos altos en otras regiones. Si a esto le añadimos que la mayoría han aumentado la retribución al accionista, tenemos la combinación perfecta para que el sector siga haciéndolo bien en bolsa", cree Cabrera.

Eso sí, hay algunos riesgos que podrían nublar esas buenas perspectivas. "Lo que sí afectaría sería una bajada de tipos antes de lo previsto, que pillaría a los inversores totalmente descolocados y cambiaría la foto del sector. Sin embargo, las probabilidades de que esto suceda son bastante bajas", añade el analista de XTB.

El empuje del crédito

Esta previsión de recorte de los tipos implicará el fin de la revalorización al alza de la cartera de préstamos variables que han vivido los bancos durante los últimos dos años, por lo que afectará a los márgenes en algún momento. Sin embargo, también traerá buenas noticias, como la más que posible recuperación de la demanda de crédito.

Es por eso que los expertos siguen viendo valor en los bancos españoles a futuro. "Las perspectivas para el sector a medio-largo plazo son buenas y, sin duda, mejores que las de la década anterior, cuando las entidades tuvieron que tratar de aumentar comisiones para compensar los bajos tipos de interés", explica Cabrera, de XTB. Eso sí, el analista cree que los niveles van a seguir lejos de los que los bancos registraban antes de la pasada crisis.

"Esperamos que los tipos de interés se ubiquen tanto en la zona euro como en Estados Unidos en la franja del 2%-4% en los próximos 3-5 años, lo que les permitiría seguir beneficiándose de los diferenciales de tipos", añade Cabrera.

"De hecho", continúa", si se ubican por debajo del 4% podría incrementar la demanda de crédito, sobre todo el hipotecario, que en 2023 cayó con fuerza ante el aumento de tipos".

Impulso de Barclays

Las perspectivas a futuro son tan buenas que Barclays acaba de elevar el precio objetivo de todos los bancos cotizados españoles para reflejar "una perspectiva de crecimiento del margen de intereses más elevada".

Algo que se basa en que la estimación actual es que el Euríbor a doce meses se sitúe en el 3,4% al cierre de este año, frente a la perspectiva anterior, que era de entre el 2,8% y el 3%.

En concreto, los analistas de la casa británica consideran que el precio objetivo de Santander asciende a 5,3 euros por acción (frente a los 4,5 euros previos); el de BBVA, a 11,4 euros (vs. al anterior, de 10,1 euros); el de CaixaBank, a 5,7 euros (vs. 5,5 euros), y el de Sabadell, a 1,5 euros (vs. 1,4 euros).

En cuanto a Unicaja y a Bankinter, entidades que hasta ahora no analizaba la entidad, sus expertos creen que tienen un precio objetivo de 1,2 euros y de 7,5 euros, respectivamente.