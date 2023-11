Mapfre y Santander lanzan su hipoteca inversa al 5,99% para mayores de 65 años con casas de más de 200.000 euros

Tras más de dos años de trabajo, la hipoteca inversa de Santander y Mapfre ya está aquí. Ambas entidades, unidas en una joint venture, comenzarán el día 20 de noviembre, el próximo lunes, a comercializar este complejo producto, que se venderá con un interés fijo del 5,99% y se dirigirá solamente a viviendas cuyo valor de tasación será de, mínimo, 200.000 euros.

Esta hipoteca inversa se comenzará a comercializar por fases. El proyecto piloto de este producto se inicia la próxima semana en Madrid, tras lo cual se prevé que en diciembre se pueda expandir al resto de la Comunidad y ya en 2024 se venda por toda España.

En todo caso, el producto solamente se va a ofrecer para viviendas situadas en zonas con alta liquidez y limitada volatilidad, es decir, en lugares en los que sea fácil vender la vivienda. Algo que se hace con el objetivo de que los herederos tengan accesible la venta de la casa cuando el cliente fallezca si no se la quieren quedar.

[Santander y Mapfre se apoyan en Gestinova 99 para gestionar su futura hipoteca inversa]

Este producto va destinado a personas mayores de 65 años que sean propietarios de una vivienda y deseen obtener liquidez por la misma. La hipoteca no tiene comisión de apertura y el cliente solamente deberá afrontar dos gastos: la tasación (unos 300 euros) y la mitad del coste del asesor financiero (unos 242 euros). La otra mitad la afrontará el banco.

Hay que recordar que a través de una hipoteca inversa el cliente pone su casa como garantía a cambio de recibir una renta mensual y puede vivir en la casa hasta su fallecimiento. Es como un préstamo, pero al revés, dado que es el cliente el que recibe el dinero del banco, aunque acumula una deuda que deberán saldar sus herederos. El importe del crédito es el valor que, según una tasación, tenga la vivienda. En el caso concreto del producto de Mapfre y Santander, el cliente podrá elegir a la tasadora.

Al fallecimiento de los titulares de la hipoteca, los herederos tendrán un plazo de nueve meses en los que no pagarán intereses para decidir qué hacer con la carga hipotecaria. Podrán vender la vivienda y quedarse con el importe restante tras el pago de la deuda, mantener la vivienda cancelando el préstamo o renunciar directamente a la herencia, en cuyo caso el inmueble irá a un proceso de ejecución judicial.

Se trata de un producto que puede ser de utilidad como complemento a la pensión para aquellos jubilados que no dispongan de muchos ahorros pero sí de una vivienda en propiedad, teniendo en cuenta que en España una parte importante de los ahorradores prefiere invertir en la compra de una casa que en otras alternativas.

Agentes especializados

La hipoteca se comercializará en todas las oficinas de Santander y de Mapfre, pero la venderán agentes especializados en el producto. De momento, la aseguradora cuenta con ocho personas especializadas y el banco, con cuatro, que se dedicarán a la fase de proyecto piloto, durante la cual este producto sólo se comercializará en 101 oficinas de Santander y en 127 de Mapfre.

Estos agentes especializados informarán a los clientes de las condiciones de los productos, si bien el proceso contempla que tanto el cliente como sus herederos asistan después a la oficina de un asesor independiente (no vinculado al banco ni a la aseguradora). Así lo contempla la ley.

[Santander y Mapfre esperan más claridad del supervisor para desatascar la puesta en marcha de su hipoteca inversa]

Los dos asesores que tienen registrados Santander y Mapfre para este proceso son Afi Seniors y el bufete de abogados Exequator. En todo caso, podrán aceptar cualquier asesor a propuesta del cliente, si bien se deberá comprobar antes que cumple con los requesitos necesarios.

El producto se venderá a través de dos modalidades. Si el cliente desea recibir ingresos mensuales hasta su fallecimiento, se comercializará con una renta vitalicia de Mapfre Vida, con el objetivo de que el cliente nunca se quede sin ingresos. Si fallece antes de que se active este segundo producto, se le devolverá la prima.

[Santander y Mapfre lanzarán una hipoteca inversa]

Si, por el contrario, el cliente no quiere contratar una renta vitalicia, podrá suscribir solamente la hipoteca, pero es posible que agote el capital disponible antes de morir, por lo que podría quedarse sin ingresos durante los últimos años de su vida.

El beneficiario no tendrá que afrontar la devolución del préstamo ni el coste de los intereses, sino que en ambas modalidades serán los herederos los que tendrán que hacerse cargo.

Es por eso que desde la entidad comercializadora han establecido que los herederos deberán estar informados de que su padre (o la persona que les vaya a dejar en herencia esa casa) ha suscrito una hipoteca inversa. En el caso de que no se pueda informar a todos los herederos (independientemente de si están a favor o no), la operación no se formalizará.

Según fuentes cercanas a Santander Mapfre Hipoteca Inversa, la joint venture que comercializará el producto, existe mucha expectación en el mercado sobre este producto y ya se han recibido consultas por parte de muchos clientes, especialmente de herederos que buscan una solución para la situación financiera de sus padres.

De acuerdo con cálculos de la compañía, una persona de unos 80 años, cuya esperanza de vida son 94, con una hipoteca sobre una vivienda de unos 450.000 euros recibiría una renta mensual de unos 980 euros.

Sigue los temas que te interesan