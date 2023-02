Santander y Mapfre esperan más claridad del supervisor para desatascar la puesta en marcha de su hipoteca inversa

Ha pasado ya un año desde que Santander y Mapfre anunciaron su intención de lanzar una hipoteca inversa, un polémico producto que por el momento no está muy extendido en el mercado. Pasados doce meses esta sigue sin comercializarse, pues las compañías no tienen aún claro cuáles van a ser las exigencias de capital por parte del supervisor europeo. Una duda que tanto la entidad como la aseguradora esperan que se despeje antes de dar el paso.

Durante años este producto se ha comercializado de forma residual, pero ahora parece que vuelve a reactivarse el interés. Al menos el de las entidades, pues esta misma semana EBN Banco ha anunciado que empieza a vender hipotecas inversas, adelantándose así a Mapfre y Santander.

El lanzamiento del producto de estas dos compañías, al contrario, está atascado y por el momento no hay fecha para que tenga lugar, aunque "se van superando los escollos". Y la causa se esconde en las exigencias de capital que tendrá este producto, que aún no están claras, según lamentaba el jueves Antonio Huertas, presidente de Mapfre.

Dudas con el capital

"En general es un problema de la supervisión europea, que no tiene claro o definido el modelo de capital que requiere este tipo de producto y eso, cuando se baja a niveles muy técnicos, dificulta desde el punto de vista de la supervisión del Banco de España y dificulta también desde el punto de vista de los accionistas un negocio del que esperamos que haya flexibilidad suficiente para que sea viable", apuntaba el empresario durante la presentación de resultados de la aseguradora. Y es que, "si no es viable desde el punto de vista económico, el producto no tendrá éxito".

Fernando Mata, director financiero de la aseguradora, añadía que la dificultad para ambos socios reside en establecer "cuáles son las necesidades de capital futuras que va a tener la operación" en un "entorno cambiante".

[Santander y Mapfre lanzan una hipoteca inversa]

"Pero, obviamente, estamos trabajando en ello y nuestro interés es que esté en el mercado, porque es una necesidad social, con la mayor brevedad", ha añadido el responsable financiero.

La hipoteca mixta es un producto que se configura como un préstamo, de forma que su supervisión depende bien del Banco de España o bien del Banco Central Europeo (BCE), que son los supervisores de las entidades de crédito. Es por eso por lo que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, no tiene mucho que decir en este tema.

A través de una hipoteca inversa el cliente pone su casa como garantía a cambio de recibir una renta mensual y puede vivir en la casa hasta su fallecimiento. Es como un préstamo, pero al revés, dado que es el cliente el que recibe el dinero del banco. El importe del crédito es el valor que, según una tasación, tenga la vivienda, si bien también se tienen en cuenta otros factores, como la edad del titular.

Se trata de un producto que puede ser de utilidad como complemento a la pensión para aquellos jubilados que no dispongan de muchos ahorros pero sí de una vivienda en propiedad, teniendo en cuenta que en España una parte importante de los ahorradores prefiere invertir en la compra de una casa que en otras alternativas. En el momento del fallecimiento del titular, los herederos deciden si quieren quedarse la vivienda y saldar cuentas con el banco o venderla.

La propuesta de EBN

Bien es cierto que, a pesar de estas dificultades, otro banco se ha adelantado en esta carrera. Se trata de EBN Banco, que el miércoles anunciaba el inicio de la comercialización de hipotecas inversas.

Eso sí, con ciertas condiciones. El producto está dirigido exclusivamente a los mayores de 65 años, que podrán acceder a un préstamo de forma inmediata sin pago de intereses ni amortizaciones durante toda su vigencia hasta su liquidación, con el cual pueden permanecer en su vivienda toda su vida.

[EBN Banco empieza a vender hipotecas inversas]

El banco especifica que se trata de un producto solamente va destinado a personas de más de 65 años que tengan en propiedad una vivienda de más de 150.000 euros.

El interés de esta hipoteca será un tipo fijo del 6% anual por un valor máximo, dependiendo de la edad y del número de titulares, de hasta el 43% del valor de tasación de la vivienda. El préstamo es cancelable en cualquier momento, lo que permite la posibilidad de vender la propiedad cuando se precise.

A pesar de la poca publicidad que se da a estos productos, EBN Banco no es la única entidad que comercializa las hipotecas inversas. Muy activa en este segmento es Óptima Mayores.

Sigue los temas que te interesan