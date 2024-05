Fondos del BBVA presionan a Torres y Genç para que no "paguen demasiado" por el Banco Sabadell

Carlos Torres no va a tener fácil conseguir que el BBVA cierre la fusión con el Banco Sabadell. Los fondos invertidos en la entidad con sede en 'La Vela' ya han advertido al consejo de dirección que sean cautos en la operación y que eviten "pagar demasiado" a los accionistas del banco alicantino.

El mensaje llegaba en un encuentro con fondos de inversión mantenido este viernes. Fuentes conocedoras del mismo explican a EL ESPAÑOL-Invertia que allí se puso de relieve la lógica industrial de la operación de compra. Sin embargo, los accionistas tenían claro que no todo vale a la hora de llegar a un acuerdo. Especialmente en lo que al precio se refiere.

Hay cierto consenso en que la prima ofertada por el BBVA al Sabadell (un 30% sobre la cotización del pasado lunes 29 de abril) es elevada. Sin embargo, no se puede descartar que el consejo del Sabadell pudiera exigir una mayor compensación, y no sólo en acciones. También en efectivo.

Al parecer, la intención del equipo de Torres y Genç es no poner más dinero, aunque se admite que cabría la posibilidad de subir algo la oferta; pese a que "no hay mucho recorrido". Ante esta situación, los fondos pidieron cautela; máxime ahora que la cotización de la entidad vuelve a crecer gracias a la evolución de los tipos y de los negocios en México y España.

También recordaron que se han invertido más de 8.500 millones en la aventura turca del Garanti, y que todavía no se han visto los resultados esperados. De hecho, en las cuentas del primer trimestre los beneficios fueron de 144 millones de euros, lo que supone una caída del 48% fruto de la depreciación de lira turca.

Por tanto, parece que el apoyo a la operación por parte de los principales accionistas del banco es limitado. Un sí con condiciones, aunque todo dependerá luego de lo que decida el consejo de administración del banco azul.

En el mercado hay quien pone la mira en Carlos Torres, pues consideran que esta operación (calificada informalmente de "agresiva" por el entorno del Sabadell) no se le puede escapar. Es la segunda ocasión en la que se lanza a por el banco alicantino y, por tanto, un nuevo fiasco le pondría en una situación muy delicada.

Opa hostil

Por eso mismo, hay también quien habla ya de que en caso de que el Banco Sabadell termine rechazando la operación (o ponga muchas pegas) todo se resuelva con una OPA hostil por parte del BBVA.

Es una alternativa plausible, pero no confirmada. Sin embargo, es una posibilidad que en las últimas horas ha sonado con fuerza. Pávulo da el hecho de que el Sabadell no cuenta con un núcleo estable de accionistas que puedan ejercer una defensa numantina frente a los atacantes.

El 85% de las acciones del Sabadell es freee float. El mayor accionista es BlackRock con el 3,62%, seguido de David Martínez con el 3,5%. Después se encuentran Fintech Europe (3,11%) y Dimensional Fund Advisors (3%). Por tanto, las sensibilidades son radicalmente diferentes y lo que ocurra de cara a futuro dependerá de los distintos intereses que pueda tener cada uno de ellos.

¿Y qué está pensando el consejo del Sabadell? Es la gran pregunta que se hace todo el mundo. Impera la ley del silencio en su entorno. Por no saber no se sabe ni cuándo se celebrará el consejo de administración que tendrá que estudiar la oferta lanzada por BBVA. Algunas fuentes apuntan al próximo lunes como el día clave. Sin embargo, la reunión no ha sido convocada oficialmente por ahora.

El consejo estudia

Lo que sí está claro es que los responsables del Sabadell no tienen prisa ninguna por reunirse. Siguen estudiando la documentación y las consecuencias que tendría la fusión.

A su favor juega el recorrido de la acción. Los títulos de la entidad están ya en los 1,88 euros; todavía lejos de los 2,23 euros a los que se cifra la oferta del BBVA pero cada vez más cerca. De hecho, desde que se conociera la propuesta la entidad alicantina ha crecido un 10%. Cuanto más suban los títulos más opciones de presionar a Carlos Torres a negociar.

También si existe la posibilidad de seguir en solitario, y de cuál sería el plan con el que convencer a los actuales accionistas para que respalden la estrategia del presidente Josep Oliu y su CEO, César González-Bueno. Sin embargo, por ahora es un misterio cuál podría ser.

En las últimas horas el mensaje que se transmite a los inversores es que Sabadell no quiere ser comprado; más bien a la inversa, quieren ser compradores. Su opción más factible sería Unicaja, algo que ya se estuvo estudiando meses atrás. Sin embargo, la reestructuración corporativa y la llegada de Isidro Rubiales como CEO, dieron al traste con la operación.

Ahora bien, inversores conocedores de estos contactos reconocen que ahora mismo no podría ponerse en marcha esta operativa. Sobre todo porque hay que esperar a ver qué sucede y cómo evoluciona el plan de Unicaja en los próximos meses.