Aseguradoras vs bancos: se dispara la venta de seguros de ahorro y sólo una guerra de depósitos podrá pararlo

Las aseguradoras están aprovechando la falta de una guerra de depósitos en la gran banca para hacer su agosto con los seguros de vida ahorro. Los clientes buscan en estas compañías productos que les den rentabilidad en un momento de subida de los tipos de interés en el que los depósitos de los grandes bancos no han vuelto. Tanto que las aseguradoras han disparado más de un 70% sus primas por seguros de vida ahorro tan sólo en los cinco primeros meses del año.

La cifra es muy significativa, "espectacular", en palabras de los expertos de Mapfre Economics. De hecho, este crecimiento ha guiado la evolución del seguro en general en los primeros cinco meses de 2023.

El seguro de vida ahorro "se ha convertido en el motor de crecimiento del seguro español", con un alza del 71,6% en las primas en tan sólo cinco meses, cambiando su tendencia de los meses y años anteriores, como apuntan desde el servicio de estudios. Se trata de un seguro cuyas primas solían crecer mucho menos. En 2022, por ejemplo, avanzaron apenas un 4,4%.

Las aseguradoras han aprovechado la subida de los tipos de interés que el Banco Central Europeo (BCE) lleva un año acometiendo en un contexto en el que las grandes entidades financieras, las que tienen la cuota de mercado mayoritaria, no han entrado en una guerra por los depósitos. Su exceso de liquidez les supone un desincentivo a hacerlo y trasladan el ahorro de los clientes a otros productos más rentables, como fondos de inversión (que, además, les generan comisiones).

No solamente las aseguradoras han vendido seguros de ahorro aprovechando esta circunstancia, sino que los clientes demandan esta clase de productos, que superan el 3% de rentabilidad. Así lo explicaba Fernando Mata, director financiero de Mapfre, hace unos días en un encuentro con inversores organizado por Renta 4.

"No hemos vendido, se ha despachado, esa es la realidad, los productos se terminaban en 24 horas", apuntaba Mata. En su opinión, "el sector asegurador ha rellenado un hueco en la sociedad que no estaba dando el sector financiero porque el exceso de liquidez que había hacía que no se estuvieran remunerando los depósitos".

En el caso concreto de Mapfre, como explicó el propio Mata en este encuentro, las ventas de la aseguradora en seguros de ahorro alcanzaron los 1.000 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone diez veces más que el volumen habitual en otros trimestres.

Evolución futura

Entre 100 y 150 millones de euros es el volumen "normal" de ventas de este producto en España por parte de la aseguradora, al que Mata cree que volverá. No obstante, la evolución de los seguros de ahorro en los próximos meses va a depender de la política comercial que emprendan los bancos en relación con los depósitos a plazo.

Por el momento, las grandes entidades se resisten a dar remuneración a través de esta vía (no así de otras), aunque las autoridades están presionando para que lo hagan, amenazando incluso con obligarlas por ley. Si estas presiones surten efecto o si los bancos deciden hacerlo por iniciativa propia, podría darse una guerra de depósitos que cambiaría la evolución de las ventas de seguros de ahorro. Así lo explicaban desde Mapfre Economics el martes en la presentación de un informe sobre la evolución del seguro en 2022.

"En este momento, en las condiciones actuales y si no hubiera cambios, lo que prevemos es que estos ritmos de crecimiento que se observan en los primeros meses del año pudieran mantenerse en el resto, pero insisto: siempre con la salvedad de que puede haber una reacción competitiva de otros gestores que cambie esta situación de manera importante", señaló Manuel Aguilera, director general del servicio de estudios.

"Particularmente, una guerra de depósitos", añadió Ricardo González, director de Análisis Estudios Sectoriales y Regulación de Mapfre Economics. Con todo, ambos señalan que es difícil anticipar la evolución del seguro de ahorro en los próximos meses dado que uno de los factores principales no se puede conocer con antelación: qué harán los bancos con su política comercial.

