La 'remuneración encubierta' de la gran banca: no paga los depósitos pero regala hasta 360€ por nóminas y recibos

Si de algo no se para de hablar en el sector bancario es de la remuneración de los depósitos por parte de las grandes entidades. Su ausencia está llevando a las autoridades a amenazarlas con obligarlas por ley a hacerlo, algo que, con todo, no está provocando movimientos en el sector. Pero lo cierto es que los grandes bancos, aunque no den rentabilidad por los depósitos, abonan una suerte de remuneración encubierta a través de incentivos en efectivo a la domiciliación de nóminas o recibos o bien rentabilidad por el ahorro, pero sólo a cambio de ingresos recurrentes.

Varios bancos siguen ofreciendo dinero en metálico a cambio de trasladar la nómina -o pensión o ingresos recurrentes- desde otra entidad, especialmente si esta supera el umbral de los 2.000 o los 2.500 euros mensuales. Esto lo hacen entidades como Santander, que da 150 euros por domiciliar la nómina o 350 euros si esta supera ese umbral mínimo al mes; Deutsche Bank, que hace lo propio con hasta 360 euros para nóminas de más de 2.000 euros mensuales, o Sabadell, que paga 200 euros en efectivo por ingresos mínimos de 700 euros cada mes. [Calviño encarga a la CNMC y al BdE un informe sobre por qué la banca no paga los depósitos y amenaza con obligar por ley] Caso aparte es el de CaixaBank, que ha recuperado la remuneración en especie. El banco regala un televisor LG de 32'' si se domicilia una nómina de importe superior a 1.200 euros. En el caso de que superen los 2.500 euros el cliente podrá elegir entre un televisor de 50'' o una remuneración en cuenta del 5% TAE para los primeros 5.000 euros de saldo durante dos años. Se aplica una permanencia de dos años. Y es que al pago de un incentivo en efectivo se suman las entidades que sí remuneran el dinero depositado, pero solo si se cumple la condición de domiciliar la nómina. Algunas ofrecen ambos incentivos y permiten compatibilizarlos. Así, Sabadell paga un 2,5% TAE para saldos de hasta 30.000 euros el primer año -aunque no obliga a domiciliar nómina-; Deutsche Bank, un 2% TAE para cantidades entre 50.000 y 500.000 euros; Targobank, un 2,53 % TAE desde 3.000 euros; Bankinter, un 5% TAE el primer año y un 2% el segundo para saldos hasta 10.000 euros; Cajamar, un 2,52% TAE hasta 12.000 euros, y Pibank, un 1,51%TAE. Unos incentivos que también se ofrecen a cambio de domiciliar recibos. Es el caso de BBVA, que devuelve hasta 35 euros al mes durante medio año a todos los clientes que lleven sus facturas de luz, gas, teléfono o internet desde otra entidad. Openbank también devuelve el 0,5% del importe de los recibos. El Plan amigo En el caso de BBVA, además, se aplica el Plan amigo, por el que se pueden ganar hasta 15 euros por cada conocido que se invite a hacerse de la entidad hasta un máximo de diez (150 euros). Santander, por su parte, paga hasta 500 euros por hacer de embajador del banco. En concreto, 50 euros por cada conocido que se haga cliente hasta el 30 de septiembre y con permanencia de dos años. También Targobank tiene un Plan amigo, por el que abona hasta 30 euros por cada conocido que se haga del banco, con un máximo de 300 euros, pues se ofrece la promoción por hasta diez amigos. Lo mismo con ING, que da 40 euros con un límite de 400 euros.