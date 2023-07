Los grandes grupos hoteleros se fijan en España para sus aperturas de lujo en el primer semestre del año

España sigue captando el interés de los grandes grupos hoteleros internacionales, que a lo largo del primer semestre han protagonizado aperturas de hoteles de lujo por todo el país. A ellos hay que sumar, también, la irrupción de nuevos grupos locales, dispuestos a conquistar este segmento.

Entre las aperturas más destacadas del primer semestre se encuentran JW Marriot Madrid, Son Vell, Nobu Sevilla y Mas d’en Bruno, según informa Servimedia.

Cortesín Hotels ha inaugurado este año Hotel Son Net, en la Sierra de Tramuntana, a pocos minutos de Palma de Mallorca. El alojamiento de luja cuenta con 31 habitaciones (siete de ellas suites), jardines de 57.000 metros cuadrados, tres piscinas, dos restaurantes, bares y spa, entre otras instalaciones.

Finca Cortesín Hotels & Resorts, el nuevo grupo hotelero nacido en torno a la marca del resort de lujo de la Costa del Sol, da el primer paso en sus planes de expansión, que también contemplan la incorporación de nuevos alojamientos turísticos de alta gama.

También en Baleares, aunque en este caso en Menorca, Vestige Collection ha abierto Son Vell. Su primer hotel se ubica en una casa solariega original del siglo XVIII y cuenta con 34 habitaciones y suites.

Las propuestas de alojamiento de Vestige, tanto estas como las que inaugurará en el futuro, integran hoteles y fincas privadas, en las que crea un nuevo concepto de hospedaje basado en la recuperación y rehabilitación de edificios únicos. Vestige nace con previsión de incorporar a la colección 25 propiedades en los próximos años.

De sas, 12 serán en formato hotel y 13 en formato estate privado. Sus propiedades estarán ubicadas en Asturias, Baleares, Extremadura, Galicia, País Vasco y Madrid.

Robert de Niro en Sevilla

Nobu Hotels, la marca fundada por Robert De Niro, Nobu Matsuhisa y Meir Teper, está a pleno rendimiento en el centro histórico de Sevilla. Este proyecto ha llegado a España de la mano de Nobu Hotels y sus socios, Grupo Millenium y Mercer Hoteles.

El hotel hispalense cuenta con 25 habitaciones y suites, y un destacado espacio gastronómico. Nobu Sevilla está operado por la cadena Mercer Hoteles, con más de diez años de experiencia en el sector, y situado en una propiedad es de Millenium Hospitality Real Estate.

Este 2023, también se ha inaugurado Nobu San Sebastián y en sus planes de futuro destaca su llegada a Madrid con la apertura de Nobu Madrid, prevista para 2024.

Esta cadena no es la única que se ha fijado en Madrid. Tras la apertura de Four Season y las reaperturas del Mandarin Oriental Ritz y del Rosewood Villa Magna en la capital, en 2023 ha sido el turno de Marriot con la inauguración del JW Marriott Madrid.

Situado en la Plaza de Canalejas, frente al Four Seasons, JW Marriot Hotel Madrid es el primer hotel que abre en España bajo el emblema de JW Marriott, una de las 30 marcas que forman parte del grupo Marriott International. No obstante, este no será su único hotel en España. También se espera que el gigante estadounidense se expanda por Málaga y Barcelona.

Marriot Internacional también ha puesto el foco en África, donde se espera que JW Marriott se establezca en Kenia con el JW Marriott Hotel Nairobi y el JW Marriott Masai Mara Lodge.

De vuelta a España, el grupo The Stein Group ha elegido la región vitivinícola del Priorato (Tarragona) para abrir el Gran Hotel Mas d'en Bruno. El hotel opera desde mayo, con 25 habitaciones que se enmarcan en una antigua masía cercana a Torroja. También cuenta con una piscina infinita exterior, amplios jardines y un spa privatizable con cuidados tratamientos de la firma Natura Bissé.

Este alojamiento, en el que su selecta vinoteca ocupa un papel protagonista, cuenta con el sello Relais & Chateaux, una distinción que en sólo poseen aproximadamente 600 hoteles en el mundo.

