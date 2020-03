Del Rivero exige al BBVA que retire la presidencia de honor a Francisco González

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha pasado casi de puntillas por la implicación del banco en la trama de escuchas del ex comisario Villarejo que se investiga en la Audiencia Nacional durante la junta de accionistas que se ha celebrado este viernes en Bilbao.

El banquero ha mantenido el discurso que viene defendiendo en sus últimas apariciones públicas. “Los miembros del consejo no tenemos ninguna conexión con el caso Cenyt”, ha asegurado.

Tras insistir en que la entidad sigue colaborando con la Justicia, la toma de palabra de los accionistas ha dejado clara la posición de los mismos con la gestión del caso. En el evento, marcado por la escasa presencia física de accionistas ante el riesgo de contagio por el coronavirus, Luis del Rivero ha vuelto a ‘cantar las 40’ al consejo, como ya ocurrió en la junta del pasado año.

El ex presidente de Sacyr ha criticado a Torres por su “ignorancia deliberada”, indicando que el directivo se equivocó al fichar al bufete de abogados Garrigues para el informe forensic “que ha derivado en la imputación de la entidad”.

El secretario del consejo del banco tuvo que llamar la atención en varias ocasiones a Del Rivero, por excederse en el tiempo de su intervención. Pero el empresario logró terminar su intervención: “ustedes me han intervenido 869 llamadas telefónicas, intervinieron mi vida personal y fruto de eso tuve una operación de cinco baipases a corazón abierto, así que creo que si me paso dos o tres minutos, me los pueden conceder”, advirtió tras los toques de atención.

Más críticas

El expresidente de Sacyr, que criticó a Torres que no aparezca como custodio en el forensic de Pwc, también ha pedido cambios en el consejo del BBVA indicando la necesidad de “que entren cinco banqueros vascos con el ‘culo pelao’”. En este sentido, ha propuesto que retire para siempre la condición de presidente de honor a Francisco González, quien fuera presidente del banco en la época de los hechos que investiga la Justicia.

Del mismo modo, ha pedido que BBVA “retengan todos los activos que estén en manos del banco” de González y que “procedan al nombramiento como presidente de honor a título póstumo don Emilio Ybarra”.

Los sindicatos también han hecho mención al caso Villarejo en su intervención, pero esta vez para demostrar su “confianza” a Carlos Torres durante la investigación.

“Siempre he actuado en el mejor interés de BBVA y de nuestros accionistas”, ha indicado Torres en su turno de respuesta a las cuestiones de los inversores presentes en la sala.

“Los órganos sociales de la entidad fijaron como prioridad desde el principio la plena colaboración de la justicia y me gustaría enfatizar el carácter voluntario de la investigación (forensic)”, ha indicado Torres, insistiendo en que “es un tema fundamental en nuestra estrategia judicial la total colaboración con la Justicia”.

El banquero asegura que el proceso sigue en una fase incipiente, por lo que considera que aún no se puede estimar el impacto de la investigación en las provisiones del banco. “La justicia tiene sus propios plazos y hay que dejar que haga su trabajo”.