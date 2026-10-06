VivaGym recibe el visto bueno de Competencia para comprar Synergym y crear un gigante de más de 450 gimnasios

VivaGym incorporará los más de 160 centros de Synergym, fundada en Málaga en 2013.

La operación creará un grupo de más de 450 gimnasios entre España y Portugal.

La CNMC autoriza la compra de Synergym por VivaGym, anunciada en abril de 2026.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado luz verde a la compra de Synergym por parte de VivaGym.

El visto bueno permite a la compañía seguir adelante con una operación que dará lugar a un gigante del sector del fitness con más de 450 gimnasios en España y Portugal.

La operación se anunció el pasado mes de abril. Entonces, VivaGym alcanzó un acuerdo para hacerse con Synergym, una de las cadenas de gimnasios que más ha crecido en España durante los últimos años.

La autorización de Competencia supone un nuevo paso para completar la adquisición. Sin embargo, hasta que la operación se cierre definitivamente, VivaGym y Synergym seguirán funcionando de forma independiente. Ambas compañías mantendrán sus marcas actuales, sus equipos y su operativa.

VivaGym acordó la adquisición de Synergym en abril de 2026 con el objetivo de reforzar su posición en el mercado del fitness y ampliar de forma considerable su red de centros en la Península Ibérica.

La compra permitirá incorporar a su negocio los más de 160 gimnasios que Synergym tiene repartidos por toda España. La cadena nació en Málaga en 2013 y desde entonces ha protagonizado una fuerte expansión por el territorio nacional.

Este crecimiento también se ha trasladado a sus cuentas. Synergym alcanzó una facturación de 50,2 millones de euros en 2024, lo que supone un incremento del 36% respecto al ejercicio anterior.

Con la integración de estos centros, el grupo resultante contará con más de 450 clubes entre España y Portugal.

La operación permitirá así a VivaGym ganar tamaño en un mercado en plena expansión y reforzar su presencia en la Península.

Por ahora, la autorización de la CNMC despeja uno de los pasos necesarios para avanzar en la adquisición. Hasta que esta se complete, las dos cadenas continuarán operando por separado y los gimnasios seguirán funcionando bajo sus respectivas marcas.