González Byass nombra a Enrique Murillo como director general para relanzarse con un nuevo plan estratégico

González Byass, con más de 190 años de historia y presencia en más de 100 países, busca fortalecer su crecimiento y reputación en un contexto sectorial complejo.

Enrique Murillo ha desarrollado una amplia trayectoria en la empresa desde 2011, destacando por su liderazgo en mercados internacionales y el desarrollo de marcas.

La compañía presentará un nuevo plan estratégico a finales de año para afrontar retos como la caída del consumo, aranceles y crisis en mercados clave.

González Byass nombra a Enrique Murillo como nuevo director general, sucediendo a César Sánchez Moral tras la finalización del anterior plan estratégico.

González Byass anuncia el nombramiento de Enrique Murillo como director general. Ocupaba hasta la fecha el cargo de director general internacional de la compañía.

Sucede a César Sánchez Moral, quien finaliza su etapa al frente de la compañía tras haber concluido el plan estratégico iniciado en 2023.

La compañía está trabajando en un nuevo plan estratégico que presentará durante el último trimestre del año, ya con el sello de Murillo, y adaptado a un nuevo y complicado contexto para todo el sector.

El nuevo plan tendrá que abordar el crecimiento de la empresa centenaria, que tiene ya a la sexta generación al frente del consejo de administración, y que se mueve en el entorno de los 240 millones de facturación.

Y con un gran peso y reputación en el mundo del vino y los licores en una coyuntura especialmente difícil.

La caída del consumo de vino y bebidas alcohólicas en España, los aranceles, crisis locales en mercados como Filipinas para productos señeros como el Brandy, o los tipos de interés que dificultan la gestión de la deuda son algunos de los retos principales.

En 2025, el grupo ya afrontó un ERE con 34 salidas, reflejo de que el momento no es dulce para esta empresa ni para el sector. Tiene más de 800 empleados.

El nombramiento de Murillo será efectivo el próximo 15 de noviembre y hasta ese día César Sánchez y él "trabajarán de forma coordinada para asegurar una transición exitosa", dice la empresa en un comunicado.

La compañía destaca que este movimiento “es reflejo de la apuesta de González Byass por el desarrollo del talento interno y la continuidad de una firma con más de 190 años de historia”.

Trayectoria

Enrique Murillo se incorporó a González Byass en 2011 como director financiero. Con posterioridad, en 2017, asumió la posición de CEO de Pedro Domecq México, empresa del grupo González Byass, donde consiguió una exitosa puesta en marcha del negocio.

En México, Murillo colocó las marcas de brandy de Casa Pedro Domecq como líderes de ventas en volumen y valor dentro del mercado interno.

En 2021 fue nombrado adjunto a la dirección general de González Byass SA, asumiendo personalmente el seguimiento del Plan Estratégico de la Compañía 2021-2023.

Posteriormente fue nombrado director general de la joint venture de González Byass con Grupo Emperador para las líneas de negocio de Bodega Las Copas SL y Domecq Bodega Las Copas SL.

En enero de 2023 asumió el cargo de director general de la División América y en julio de 2025 fue nombrado director general internacional, puesto que ocupa en la actualidad.

Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra y Máster Ejecutivo en Economía y Dirección de Empresas (Instituto San Telmo), además de haber cursado un Advanced Management Program en Harvard Business School.

César Sánchez Moral, sale de la empresa a la que se incorporó en septiembre de 2022, liderando desde entonces la ejecución del plan estratégico que finaliza ahora.

Una vez completado este ciclo, González Byass inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de Enrique Murillo. “La compañía quiere agradecer sinceramente a César Sánchez Moral su dedicación y entrega en todos estos años”, asegura la empresa en un comunicado.

La empresa

González Byass,creada en 1835 en Jerez, tiene como marcas estratégicas Tío Pepe, Beronia, Viñas del Vero, Vilarnau o Lusco. Y Croft Twist, que ya ha superado el millón de botellas anuales en España.

Mauricio González-Gordon, presidente de González Byass, ha destacado de Enrique Murillo “su profundo conocimiento de la empresa, su experiencia y su identificación con nuestros valores.

González Byass es una empresa familiar con una tradición centenaria en la elaboración de vinos y spirits. En la actualidad, está presente en más de 100 países.

Cuenta con un portafolio compuesto por 38 marcas, entre las que destacan los vinos Tío Pepe (D.O. Jerez), Vilarnau (D.O. Cava), Beronia (D.O.Ca. Rioja y D.O. Rueda) o Viñas del Vero (D.O. Somontano).

También toca el mercado de los spirits como el whisky Nomad o la ginebra The London Nº 1, además del brandy Lepanto y Casa Pedro Domecq.

Sus bodegas han sido convertidas en destinos donde el enoturismo ofrece experiencias únicas, que encuentran su mejor expresión en el Hotel Bodega Tío Pepe, el primer Sherry Hotel del mundo.