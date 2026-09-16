La Audiencia desoye al fiscal y vuelve a absolver a Urbas y a sus directivos de estafa en la ampliación de capital de 2015

A pesar de algunas dudas sobre la valoración de los activos aportados, los jueces consideran que no hay arbitrariedad ni error patente en la sentencia absolutoria.

La ampliación de capital de Urbas en 2015, valorada en 384 millones de euros, fue clave para evitar la quiebra del grupo.

La Fiscalía Anticorrupción recurrió la sentencia, pero la Sala de Apelación ratificó la exoneración, argumentando que no existen pruebas suficientes para revocar el fallo.

La Audiencia Nacional ha confirmado la absolución de Urbas y sus 16 directivos, descartando delitos de estafa en la ampliación de capital de 2015.

La Audiencia Nacional ha confirmado la absolución de la empresa Urbas y de sus directivos al descartar la existencia de un delito de estafa en la ampliación de capital del año 2015.

Así consta en una sentencia de la Sala de Apelaciones, que se pronuncia en los mismos términos que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzgó esta causa y acabó absolviendo a la compañía y a los 16 directivos encausados.

Entre ellos, los dos principales responsables de la empresa desde aquel año: su expresidente, Juan Antonio Ibáñez, representado por el abogado Ángel Galindo; y su sucesor y actual presidente, Juan Antonio Acedo, representado por José Antonio Choclán.

No obstante, la Fiscalía Anticorrupción recurrió la sentencia de la Sala de lo Penal y solicitó la celebración de un nuevo juicio con un tribunal compuesto por magistrados distintos.

La Sala de Apelación, encargada de revisar el recurso, ha desoído los argumentos de la Fiscalía y ha confirmado la exoneración de todos los acusados de los delitos de estafa a inversores, imposición de acuerdos abusivos, administración desleal y estafa agravada.

En la Junta General de Accionistas del 10 de julio de 2015, Urbas aprobó una ampliación de capital por 384 millones euros, mediante la aportación no dineraria del 100% de las participaciones de Aldira Inversiones Inmobiliarias SL, en la que se habían integrado una serie de inmuebles.

La operación fue indispensable para evitar la quiebra del Grupo Urbas, que, entonces, se encontraba en causa de disolución.

Anticorrupción sostenía que los administradores del mismo se concertaron con tasadoras y con un experto independiente designado por el Registro Mercantil para sobrevalorar de forma artificiosa e injustificada los activos inmobiliarios aportados, perjudicando a la sociedad y a pequeños inversores.

Ahora bien, la Sala de Apelación responde a la Fiscalía que, en segunda instancia contra una absolución, no se puede realizar una nueva valoración general de las pruebas ni sustituir el criterio del tribunal que juzgó la causa.

El control de la Sala de Apelación se limita estrictamente a verificar que el fallo dictado no carezca de motivación, ni incurra en "arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta o error fáctico patente". Y no sucede, en este caso.

"De la valoración de la prueba, debemos señalar que la sentencia [de la Sala de lo Penal] no despeja todas las dudas sobre el comportamiento de los acusados en relación con (...) la valoración de los bienes que, como aportación no dineraria, se incorporan al capital social de Urbas", admite la Sala de Apelación.

A renglón seguido, los jueces Vicente Manuel Rouco, Eloy Velasco y Enrique López reconocen que "existen datos que no han quedado suficientemente explicados" en el primer fallo, como que un acusado reconociese que el valor de sus inmuebles se exageró.

O que bienes adquiridos hacía poco tiempo vieran triplicado su valor y que fincas rústicas, teniendo paralizada su calificación como urbanizables, viesen valoradas sus expectativas, pese a ser difícilmente realizables.

Ahora bien, pese a todo ello, "no es suficiente" para revocar la sentencia "con que se mantengan estas dudas".

"Cuando nos encontramos frente a una sentencia absolutoria motivada, es necesario que se pueda identificar en ella la utilización de reglas de inferencia fáctica contrarias a la lógica, el conocimiento científico o las máximas de experiencia", expresa la Sala de Apelación.

"La discrepancia que el Ministerio Fiscal mantiene con la valoración probatoria efectuada por el tribunal de instancia puede resultar jurídicamente defendible, pero no evidencia que dicha valoración incurra en arbitrariedad, irracionalidad, error patente o insuficiencia de motivación", concluye la resolución, que avanza EL ESPAÑOL-Invertia.

"Por todo ello", finalizan los magistrados López, Velasco y Rouco, "debemos mantener el relato de hechos probados contenidos en la sentencia recurrida". Y, con ello, las peticiones de Anticorrupción caen en saco roto.

Urbas se encuentra ahora en concurso de acreedores y enfrentado al fondo británico Roundshield, que le reclama casi 200 millones de euros, y al propio administrador del concurso.