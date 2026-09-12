Los sindicatos minoritarios de Airbus mantienen su pulso contra el preacuerdo con la dirección de la empresa

Los trabajadores de Airbus protestan este sábado en las calles de Madrid. EFE

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Las claves Generado con IA Sindicatos minoritarios de Airbus (UGT, CGT y ÚTIL) han vuelto a manifestarse en Madrid para mostrar su rechazo al preacuerdo salarial y laboral con la dirección de la empresa. La última propuesta de Airbus, aceptada por los sindicatos mayoritarios, incluye una subida salarial del 7,95% en 4 años y una paga de 2.000 euros, que se someterá a referéndum entre la plantilla. Los sindicatos discrepantes exigen que las subidas salariales abarque desde enero y una paga compensatoria mayor, además de conocer el texto definitivo del acuerdo antes de la votación. Airbus emplea a más de 14.500 personas en España y el conflicto laboral persiste pese al apoyo de los sindicatos mayoritarios al preacuerdo.

Los sindicatos UGT, CGT y ÚTIL, minoritarios en el Comité de empresa de Airbus (25 %), han vuelto a visibilizar, esta vez en las calles del centro de Madrid, sus discrepancias con la última propuesta en materia salarial y laboral presentada por la dirección de la compañía aeroespacial.

Este nuevo episodio se suma al conflicto, por unas mejoras salariales y laborales, que no cesa en Airbus desde antes del verano entre trabajadores y empresa.

Los tres sindicatos discrepantes ya movilizaron a cerca de 4.000 trabajadores en las calles de Getafe el pasado julio.

Este sábado, unas 5.000 personas, según UGT, han escenificado un nuevo pulso con final cerca del Ministerio de Industria, bajo el lema "no se para", en relación con una huelga indefinida que se ha desarrollado por etapas.

Precisamente y en la 'zona noble' de Industria, los sindicatos mayoritarios (CCOO, ATP y Sipa) aceptaron, el pasado día 4 de este mes, la última propuesta lanzada por la dirección de Airbus, que incluía un inminente referéndum para sondear el respaldo del conjunto de la plantilla.

Pese a esa aparente paz social acordada entre Airbus, CCOO, ATP y Sipa en presencia del propio ministro del ramo, Jordi Hereu, la secretaria general de UGT en Airbus, Gema Moreno, ha expresado a EFE en la cabecera de la manifestación que "la gente está muy enfadada por la actitud de la empresa".

"No se ha desinflado la huelga", ha descrito Moreno en referencia al seguimiento de la protesta en Madrid. "Esta marcha nos da esperanzas para obtener el rechazo a las propuestas" en el referéndum que se planteará, en las próximas semanas, a los más de 14.000 trabajadores de Airbus.

Asimismo, la portavoz de UGT ha exigido a la empresa que exhiban el texto definitivo acordado, "con todos los detalles para saber qué votar" en la consulta.

Por parte de la Unión de Trabajadores Independientes y Libres (ÚTIL), su portavoz, Marc Vidal, ha lamentado que desconocen aún la fecha de la consulta a la plantilla y ha justificado a EFE la presencia del sindicato en la marcha por el hecho de "dar visibilidad a que estamos lejos de donde queríamos llegar" en la negociación colectiva.

Sindicatos divididos

El portavoz de ÚTIL ha admitido a EFE que la división de opiniones y criterios en la negociación con Airbus "por desgracia favorece a la empresa y sus posturas".

De hecho, CCOO valoró la citada propuesta presentada en el Ministerio de Industria y en un comunicado señaló que respondía a las "reivindicaciones y a las demandas" que plantearon en materia salarial y laboral.

Añadió sobre el acuerdo, respaldado también por ATP y Sipa, que sumaba "garantías sobre el empleo, las cargas de trabajo, las inversiones y el futuro industrial" de Airbus España.

UGT ha reconocido que "hay poco recorrido en la negociación" tras esos acuerdos del 4 de septiembre y se ha remitido al resultado del referéndum como la última posibilidad de mantener el pulso a la empresa.

Airbus no ha querido trasladar comentario alguno a EFE sobre las consecuencias y el alcance de esta última marcha reivindicativa.

Subida salarial del 7,95 %

Entre las medidas sociales y laborales propuestas por Airbus figuran la recuperación del poder adquisitivo en 4 años, hasta un 7,95 % total (el incremento real sería algo superior, ya que cada subida anual se aplica sobre el salario mejorado), con una paga no consolidable de 2.000 euros brutos, a abonar en octubre, por el retraso de 3 meses en aplicar el IPC (enero a abril de 2026).

Además, el acuerdo fija el mantenimiento del modelo actual del teletrabajo (dos días por semana) y el mismo sistema de vacaciones.

Esta propuesta de entendimiento se someterá a referéndum vinculante a todos los empleados de Airbus en España durante este mes de septiembre.

La representación sindical discrepante insiste en que las subidas salariales abarquen este año completo, desde enero, y 2027, en virtud de que el nuevo Convenio Colectivo en Airbus comenzará a negociarse desde enero de 2028, así como una paga de 4.000 euros brutos que "compense" el poder adquisitivo perdido en 2026.

Airbus cuenta en España con más de 14.500 trabajadores repartidos entre las plantas de Getafe -9.000 empleados-, Illescas (Toledo), Albacete, Puerto de Santa María (Cádiz) y los centros sevillanos de Tablada y San Pablo.

El grupo cuenta también con instalaciones en Tres Cantos (Madrid), la sede de Airbus Crisa, en donde no afecta este conflicto laboral.

El Estado español, por medio de la SEPI, mantiene un 4,09 % de las acciones del grupo, cuya estructura la encabezan, por este orden, el Estado francés (Sogepa, controla el 10,83 %) y el banco público alemán KFW (10,82 %).