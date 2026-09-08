El comité de huelga de Airbus decide suspender los paros en todas las plantas españolas "ante lo ajustado de la votación"

La decisión se tomó tras una reunión con la dirección en la que la empresa, con mediación del ministro de Industria, Jordi Hereu, insistió en que su última oferta es definitiva.

La actividad laboral se reanuda sin piquetes, pero la convocatoria de huelga sigue vigente y continúa la manifestación prevista en Madrid el día 12 de este mes.

La votación de los trabajadores resultó muy dividida: el 51,23% apoyó mantener la huelga y el 48,77% optó por suspenderla, con solo 67 votos de diferencia.

El comité de huelga de Airbus ha decidido suspender provisionalmente los paros en todas las plantas de España ante lo ajustado del resultado en las votaciones.

El comité de huelga de Airbus (UGT, CGT y UTIL) ha decidido suspender provisionalmente los paros en todas las plantas en España a partir de mañana miércoles. Se toma esta decisión tras una reunión con la dirección y a pesar de que en las asambleas había ganado mantener la huelga por 67 votos.

Los sindicatos explican que se vuelve a la actividad, pero que la convocatoria de huelga sigue vigente, aunque en suspenso. Se argumenta que "dado lo ajustado del resultado en número de personas (...) las circunstancias obligan a pausar el conflicto a partir de mañana".

Los trabajadores entrarán a sus puestos sin piquetes, pero se mantienen las asambleas. También sigue adelante la manifestación convocada en Madrid el próximo día 12.

El comité ha tomado esta decisión tras una reunión con la dirección en la que, según informan, se les ha indicado que la oferta presentada el pasado viernes con la mediación del ministro de Industria, Jordi Hereu, es la última palabra de la empresa. "El mayor esfuerzo que van a realizar".

En esa reunión no se ha negociado, dicen los sindicatos. Sólo se han admitido preguntas.

Eso en un contexto que la empresa ha calificado ya de crítico: impacto en la producción, daño en toda la industria auxiliar española, crisis de reputación ... y una enorme presión política y social en torno al conflicto.

La huelga se levanta horas después de que trascendiese el resultado de la votación realizada en las asambleas en Getafe, Sevilla (Tablada y San Pablo), Albacete, Cádiz e Illescas. El 48,77% de los trabajadores que han participado votaron suspender la huelga y el 51,23% apoyó mantenerla.

En términos absolutos, la diferencia es de 67 votos.

Esta mañana se ha producido la votación en San Pablo (Sevilla), la última planta que faltaba para saber el resultado final (ayer se suspendió por problemas técnicos). Y el 76% de los 348 votos emitidos en esta factoría con más de 2.000 trabajadores han sido para mantener la huelga.

Cádiz (94,3%), Illescas (59,7%), Tablada (60,2%) y Albacete habían votado por suspender los paros hasta el referéndum sobre el preacuerdo. Getafe y Tablada, los dos centros principales, han decantado la balanza a favor de mantener la huelga en la votación global.

La intención inicial de los convocantes era que el resultado de estas votaciones fuera vinculante para todas las plantas.

Tras conocerse el resultado, el comité de huelga (UGT, CGT y UTIL) han acudido a una reunión de urgencia con la dirección. Y se ha decidido levantar los paros.

La plantilla aún tiene que pronunciarse a lo largo de este mes sobre si acepta o no el preacuerdo alcanzado por sindicatos como CCOO, SIPA y ATP con la dirección en la mediación del pasado viernes con el ministro Hereu.