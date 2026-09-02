Las empresas controladas por la Sepi perdieron 41 millones en 2025 y cinco de ellas registraron números rojos

La deuda bancaria consolidada del grupo alcanzó los 4.761 millones de euros y el total del pasivo ascendió a 16.500 millones al cierre de 2025.

El beneficio de 130 millones comunicado por la Sepi proviene de sus participaciones minoritarias en grandes cotizadas, no del desempeño de sus empresas gestionadas.

Cinco de las 16 empresas controladas por la Sepi, como Navantia, Hunosa y EFE, cerraron el ejercicio en números rojos.

Las empresas mayoritariamente controladas por la Sepi registraron unas pérdidas consolidadas de 41,6 millones de euros en 2025.

Las empresas controladas mayoritariamente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) registraron unas pérdidas consolidadas conjuntas de 41,6 millones de euros durante el ejercicio de 2025.

Así lo indican las cuentas anuales del Grupo Sepi a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia y que todavía no han sido publicadas en el portal de transparencia del holding de empresas del Estado.

Estas cuentas reflejan que cinco de las 16 empresas controladas por la sociedad pública (con más del 51% de participación) siguen en números rojos: la Agencia EFE, Hunosa, Navantia, Izar y Mayasa.

Pese a ello, estas cifras mejoran el desempeño de 2024 cuando la suma de las sociedades dependientes del Grupo Sepi consolidaron unas pérdidas de 687 millones.

Un resultado lastrado por los 428 millones que Correos provisionó para facilitar salidas voluntarias de personal.

Las empresas en pérdidas también cayeron, ya que en 2024 fueron diez las que cerraron en números rojos: Cofivacasa, Correos, Cetarsa, ENSA, Hunosa, Navantia, Izar, EFE, Mayasa y el Hipódromo de la Zarzuela

El problema para la Sepi es que, por segunda vez en los últimos 26 años, Correos registró beneficios (13 millones consolidados en 2025) dejando de ser el histórico lastre para las cuentas del holding público.

El testigo lo ha tomado la empresa de astilleros Navantia que se dejó 162,6 millones de forma consolidada en 2025; y Hunosa con otros 74,1 millones. EFE registró un desequilibrio de 20,5 millones, Izar de 9,8 millones y Mayasa con 2,2 millones.

Los estados financieros del grupo confirman también la gran diferencia entre las elevadas pérdidas de las empresas gestionadas directamente por la Sepi y los beneficios que aportan las compañías en las que tiene menos del 50% del capital.

La Sepi publicó el pasado 30 de junio una nota de prensa en la que anunciaba beneficios de 130 millones de euros y una cifra de negocio "récord" de 7.384 millones de euros.

Sin embargo, estos beneficios se producen exclusivamente por la buena marcha de sus empresas minoritarias, la mayoría de ellas grandes cotizadas en bolsa. Esta aportación se computa como resultado financiero.

Es así como las cuentas consultadas por este diario apuntan a que las empresas minoritarias (sociedades consolidadas por puesta en equivalencia) aportaron 171 millones.

Dentro de ellos la que más aportó al beneficio final fue Airbus con 214,4 millones, Indra con 113 millones, Redeia con 101 millones y Enagás con 17 millones. Se trata del montante equivalente a la participación de la SEPI en el beneficio de estas empresas.

Es así como, debido a sus pérdidas de 2025, Telefónica aportó un desequilibrio 267,2 millones y el resto de empresas minoritarias se dejaron 7,4 millones.

De esta manera, las pérdidas operativas fueron de 41 millones, es decir la suma de los resultados de las empresas mayoritarias consolidados en las cuentas de la Sepi.

Pero a ello hay que sumar el resultado financiero de 171 millones de las minoritarias, lo que arroja el resultado final de 130 millones de beneficio comunicado por la Sepi.

La diferencia es que este beneficio no refleja el desempeño real de las empresas gestionadas por la Sepi cuyas pérdidas reales indican que buena parte de las compañías controladas por el holding no levantan cabeza.

Estas empresas siguen siendo ineficientes, con una cúpula directiva altamente politizada (muchas con casos de corrupción abiertos) y con dificultades para competir en el mercado con reglas de compañías privadas.

Por el contrario, las empresas participadas minoritariamente -y que escapan del control del holding- representan además importantes plusvalías bursátiles.

Participaciones en bolsa

Así, la Sepi anotó un impacto positivo de 171,6 millones de euros atribuido a la sociedad dominante gracias a la evolución favorable de sus participaciones en 2025.

La valoración de la participación en IAG (2,66% de su capital social) subió en 140,6 millones y la de Ebro Foods (10,36%, a través de ALYCESA) aumentó su valoración en 33,7 millones.

Por otro lado, las deudas bancarias ascendieron a 4.761 millones de euros al cierre de 2025, lo que representa una pequeña reducción en comparación con los 4.808 millones registrados al cierre de 2024.

El tipo medio de interés ponderado de estas deudas bajó ligeramente del 2,94% en 2024 al 2,74% en 2025.

Deuda bancaria

La Sepi como sociedad matriz del holding concentra el 73,9% de la deuda bancaria consolidada, acumulando 3.517 millones de euros, mientras que cerró con 953,3 millones, ENUSA con 247,4 y EFE con 13,9 millones.

La compañía pública tiene además 'otros pasivos financieros' y fondos públicos comprometidos disparando este endeudamiento desde los 6.518 millones de 2024 hasta los 8.261 millones de 2025. Es así como el total del pasivo llega a los 16.500 millones.

Para afrontar la refinanciación de vencimientos el consejo de administración de Sepi aprobó la contratación de operaciones financieras por un total de 730 millones para cubrir de forma íntegra los vencimientos del año.

En esa misma fecha se autorizaron las gestiones para estructurar un programa de emisión de pagarés en mercados de renta fija de hasta 1.000 millones de euros.

Durante este 2026, el holding público tiene que pagar 835 millones a la banca, 3.400 millones a sus acreedores comerciales y 3.977 millones en concepto de otros pasivos financieros.