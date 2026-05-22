Riquelme busca cerrar el aval de Andbank 'in extremis' para cumplir con los estatutos del Madrid y optar a la presidencia

En medio de su candidatura, Riquelme ha tranquilizado a los accionistas de Cox sobre la continuidad de la empresa, tras recientes dimisiones en su directiva.

Tanto Santander como BBVA han rechazado avalar a Riquelme, lo que le ha obligado a buscar alternativas en Andbank y negociar con bancos internacionales como Scotiabank.

La normativa del club exige que el aval provenga de una entidad financiera española, por lo que Riquelme no puede recurrir a bancos extranjeros directamente.

Enrique Riquelme busca cerrar un aval de más de 190 millones de euros con Andbank para cumplir con los requisitos y presentar su candidatura a la presidencia del Real Madrid.

Enrique Riquelme, presidente de Cox, busca cerrar el aval de Andbank in extremis para cumplir con los estatutos del Madrid y presentar su candidatura a la presidencia este sábado.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, el empresario se encuentra cerrando los últimos detalles para acreditar que cuenta con la solvencia y las garantías económicas que la entidad andorrana en Madrid le exige para avalar su lista a la presidencia del club blanco.

Fuentes de mercado explican que Riquelme ha solicitado algo más de 190 millones de euros, cifra algo superior a la que exigen los estatutos del Real Madrid para optar a la presidencia.

Aunque en las últimas horas se ha especulado con la posibilidad de que el empresario podría presentar el aval a través de un pool bancario internacional, este diario ha podido saber que -de lograrlo- contará sólo con el respaldo de Andbank en España.

Esto debe ser así porque la normativa electoral blanca exige que sea una entidad financiera española la que respalde a los candidatos. Es decir, no vale un banco extranjero.

Sin embargo, fuentes de mercado explican que también se está hablando con algunos bancos internacionales en los que Riquelme tiene cuentas a través de sus empresas personales.

En concreto, está negociando con Scotiabank. Una entidad canadiense que no es desconocida para el empresario pues fue uno de los bancos que participaron en la financiación de la compra de Iberdrola México por parte de Cox.

Una operación de 3.000 millones de euros en la que también participaron otras entidades como Citi, Barclays, BBVA, CIFI, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Santander y Milbank. Ninguna de ellas va a estar presente en este proceso. En la mayoría de los casos porque han rechazado participar.

El problema de Scotiabank es que no tiene licencia bancaria española. Por tanto, tendrá que entregar a Andbank un aval para que éste a su vez pueda emitir el que Riquelme necesita para presentar al Real Madrid.

Andbank es una entidad con sede en España de origen andorrano. Es propiedad de las familias Cerqueda y Reig. Se trata del mismo banco en el que los Pujol mantuvieron oculta inicialmente la fortuna conseguida a través del cobro de comisiones ilegales.

La candidatura de Riquelme trabaja contrarreloj, pues tendrá que presentar toda la documentación durante este sábado ante la Junta Electoral del Real Madrid.

Portazo español

El propietario de Cox negocia con Andbank tras haber recibido un sonoro portazo de la banca española. Tanto Santander como BBVA han rechazado avalar su candidatura al Real Madrid al no haber podido acreditar su solvencia económica.

Al mismo tiempo este diario ha podido saber que el empresario está manteniendo contactos con los que serán componentes de su lista electoral.

El empresario alicantino afirmó en una carta el jueves que tiene "la voluntad de concurrir como candidato a la presidencia del Real Madrid Club de Fútbol, encabezando la correspondiente candidatura a la Junta Directiva, cuya presentación formal se realizará en tiempo y forma conforme a la normativa aplicable".

"Asimismo, manifiesta que la candidatura reúne los requisitos exigidos en los Estatutos Sociales y normas electorales vigentes para ostentar dicha condición", dijo entonces Riquelme.

¿Y Cox?

Este viernes Cox, la empresa de la que es propietario Enrique Riquelme, celebraba Junta de Accionistas. Allí se veía obligado a responder sobre cuál va a ser su futuro, aunque tampoco lo ha aclarado.

"Con independencia de la decisión final [con respecto a la candidatura al club blanco], tengo plena confianza en el equipo directivo de Cox", sostuvo en su discurso ante sus accionistas.

Una Junta de Accionistas que llegaba tras conocerse esta misma semana que uno de sus consejeros, Alejandro Fernández, presentaba su dimisión. Lo hacía tras conocerse la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un caso de presunta corrupción.

Una de las empresas investigadas por la Audiencia Nacional es la constructora Aldesa, de propiedad china, y de la que fue CEO hasta el año 2023. Semanas antes había presentado su renuncia Miguel López de Fordona, quien actuaba como director financiero de Cox y que ocupó el mismo cargo en Aldesa entre 2007 y 2020.