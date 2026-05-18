ACS se lanza al mercado con una colocación y venta de acciones por 1.900 millones

La operación permitirá también la venta de 11,1 millones de acciones propias de ACS por unos 1.100 millones de euros, sumados a la colocación acelerada.

Los fondos obtenidos se destinarán a inversiones en infraestructura digital y tecnológica, como centros de datos, semiconductores e inteligencia artificial en mercados clave internacionales.

Los principales accionistas, Florentino Pérez (Rosán) y Criteria Caixa, participarán en la compra de acciones y asumirán un compromiso de mantenerlas durante 90 días.

ACS lanza una colocación acelerada de hasta 5,4 millones de acciones para ampliar su capital social en torno a un 2%, operación valorada en unos 715 millones de euros.

El grupo ACS ha aprobado lanzar una colocación acelerada para emitir hasta 5,4 millones de acciones y ampliar su capital social en torno a un 2%, en una operación que podría superar los 700 millones de euros y a la que acudirán sus dos principales accionistas, Florentino Pérez y Criteria Caixa.

En una comunicación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ACS ha indicado que utilizará el importe de esta operación para desarrollar su plan de negocio.

Se refieren a la "potencial aceleración de determinadas oportunidades de inversión dentro de su marco de inversión en capital de 5.500-6.000 millones de euros".

"Está previsto que los fondos se destinen parcialmente a infraestructura digital y tecnológica, incluyendo centros de datos, instalaciones de semiconductores e infraestructura relacionada con la inteligencia artificial (IA) en mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia-Pacífico", explica.

ACS también tiene la intención de destinar parte de los fondos a reforzar sus capacidades de ingeniería integral y construcción modular, como soporte a la ejecución eficiente de proyectos de infraestructura de nueva generación, así como a acometer otras inversiones en infraestructura tradicional.

La acción ha cerrado la jornada bursátil de este lunes a 131,7 euros por acción (-1,13%), lo que elevaría la operación a unos 715 millones de euros, en caso de que las acciones se adjudicaran al precio de cierre de este lunes.

Rosán -la sociedad patrimonial de Florentino Pérez- se ha comprometido a adquirir 1.200.000 acciones, mientras que Criteria se ha comprometido a adquirir hasta 4.074.969 acciones, siempre que no representen más del 25 % de las que se pongan en el mercado en la colocación acelerada.

ACS, Rosán y Criteria asumirán un compromiso de no disposición de acciones ('lock-up') de 90 días a partir de la fecha de ejecución y cierre del aumento de capital, sujeto a las excepciones de mercado habituales, según ha informado la compañía a la CNMV.

Rosán y Criteria son titulares de acciones representativas de un 14,58% y de un 9,36% del capital social, respectivamente, y cuentan con representación en el consejo de administración.

Asimismo, ACS ha acordado terminar las dos operaciones de permuta financiera iniciadas en el segundo semestre de 2023 sobre un total de 11,1 millones de acciones de la propia ACS, que se concertaron para cubrir los planes de entrega de acciones y de opciones sobre acciones para directivos del grupo.

Esta operación hará posible la venta de estas acciones por unos 1.100 millones de euros, las cuales formarán parte de la colocación acelerada.

Esta colocación comenzará con carácter inmediato y BofA Securities Europe, CaixaBank y Société Générale actuarán como entidades coordinadoras globales. Se espera que finalice no más tarde de las 8.00 horas de este martes, 19 de mayo, si bien podrá prorrogarse por acuerdo entre las entidades y ACS.

Una vez haya finalizado, se fijarán y anunciarán mediante una nueva comunicación de información privilegiada el precio resultante de la colocación acelerada, incluyendo los términos definitivos del aumento de capital.



