El plan de Moncloa para sacar definitivamente a los Escribano de Indra y reforzar a Ángel Simón

El nombramiento de Simón y el respaldo de Joseph Oughourlian pueden ser clave para estabilizar Indra y avanzar en su papel estratégico en defensa.

La SEPI y el Gobierno condicionan cualquier integración o compra al pago de un precio justo por EM&E y a que los Escribano no puedan retomar el control.

Se busca la salida definitiva de los hermanos Escribano del accionariado de Indra, para que el Ejecutivo tenga pleno control de la compañía.

El Gobierno ha forzado la salida de Ángel Escribano de la presidencia de Indra y ha propuesto a Ángel Simón como su sucesor.

La guerra en Indra no ha acabado. El Gobierno ha logrado forzar la salida de Ángel Escribano de la presidencia y la designación de un candidato de su confianza, Ángel Simón.

Pero hay coincidencia de que esto no garantiza la paz y que queda mucho camino por recorrer para alcanzar la tranquilidad y asegurar que el Ejecutivo tenga pleno control de la compañía a largo plazo.

Dentro del propio Gobierno no dudan en calificar los acontecimientos de la semana pasada como una "tregua momentánea" ya que -creen- mientras los hermanos Escribano (Ángel y Javier) estén dentro del consejo de administración de Indra, no se llegará a una solución definitiva.

Y es por ello que muchos sugieren que todo tiene que pasar -tarde o temprano- con una salida de los hermanos Escribano del accionariado de Indra. Es decir, comprarles de alguna manera, directa o indirectamente, su 14% del capital.

La salida de Escribano se pactó con Moncloa tras semanas de presiones amenazándole con quitar contratos y ayudas públicas a su empresa EM&E.

A cambio, se le garantizó que seguirían contando con ellos en los planes del Ministerio de Defensa y que se abordaría la integración entre Indra y EM&E en condiciones que les fueran favorables.

Unas conversaciones que se han retomado después de que las dos partes se encargaran de filtrar algunos detalles a la prensa esta misma semana.

La integración sigue siendo la primera opción y así lo reconocen en privado. Incluso en el sector se cree que es la única fórmula posible y la operación que mejor podría encajar en la intención del Gobierno de crear un gran campeón nacional de la defensa.

Y hay voluntad de negociar. Pero como ha indicado este diario, no a cualquier precio. La primera condición del Gobierno y de la SEPI es pagar "un precio justo" lejos de los 2.000 millones en los que algunas consultoras han valorado a EM&E.

Una valoración reducida garantiza que la SEPI siempre quede como primer accionista en la creación de una eventual nueva empresa. De hecho ésta es la segunda condición: que sea cual sea la fórmula, nunca exista ni la más mínima posibilidad de que los Escribano puedan tener el control, ni solos ni con eventuales socios, como los fondos que le apoyaron antes de su renuncia.

Dos condiciones que, a priori, no encajan en las pretensiones de los Escribano. La principal carta que tienen es el supuesto interés de la alemana Rheinmetall por comprar EM&E, lo que -a juicio de los hermanos- eleva la valoración de su compañía de forma ostensible. Al menos, hasta los 2.500 millones. Un argumento que también les sirvió para sostener su defensa de cinco semanas a las presiones de Moncloa.

En este punto, el Gobierno se guarda el comodín del escudo antiopas que obliga a cualquier empresa extranjera -incluso de la UE- a que tenga que recibir una autorización del Consejo de Ministros para comprar más de un 5% de una compañía con contratos vinculados a la defensa.

El veto a las empresas europeas expira a finales de este año, pero EL ESPAÑOL-Invertia ya adelantó que el objetivo de Moncloa es volver a prorrogarla al menos durante 2027, el último año de legislatura.

La SEPI y el Gobierno

En el caso de la SEPI y del Gobierno, también quieren hacer ver que tienen otras opciones, sino para una fusión o integración formal, sí para alianzas a largo plazo que le permitan abordar su cartera de 16.000 millones de euros.

En primer lugar, está la opción de Santa Bárbara. Este diario ya publicó el interés de la compañía de sentarse a negociar y retirar las demandas que presentó ante el Gobierno y la Justicia por la adjudicación de créditos y programas a Indra y EM&E.

El mensaje es claro: están dispuestos a colaborar con Indra y -llegado el caso- sustituir a EM&E como socio preferente.

Lo mismo pasa con Telefónica. En la última Junta de Accionistas, el presidente ejecutivo, Marc Murtra, indicó que uno de los objetivos de este 2026 es reforzar su presencia en defensa y, aunque no lo dijo oficialmente, las sinergias con Indra son lógicas, en especial en el sector de la ciberseguridad.

Presiones a Escribano

Suficiente munición para presionar a Escribano. Es verdad que estamos ante el comienzo de un camino, pero en la SEPI quieren cerrar pronto la operación.

¿Y si los Escribano no ceden? Sería la justificación perfecta para empezar los movimientos para apartarlos del capital. Y aquí nuevamente puede pilotar el fantasma de JPMorgan.

En noviembre de 2023, el banco de inversión financió la compra del 8% de Indra por parte de la empresa de los Escribano por unos 110 millones. Y si ejecuta el cobro de este montante podría obligar a los hermanos a buscar liquidez de forma acelerada.

Sin embargo, es una empresa que no se antoja fácil. El 15% de los Escribano en Indra -a cierre del mercado del viernes- vale al menos 1.300 millones. Y no sería rápido encontrar algún inversor que pague ese montante. Aunque sea muy cercano al oficialismo.

Otras opciones

Tampoco lo tendría fácil la SEPI. Ahora tienen el 28% del capital y superar el 30% les obligaría a tener que realizar una OPA por la totalidad de Indra. Una solución de emergencia que requeriría una inversión estatal de 6.200 millones, algo absolutamente inviable e injustificable.

Pero tienen otras opciones. Y aquí volvemos a los contratos públicos y a las ayudas con las que podría convencer a los Escribano de que asuman las condiciones. Pero es una pantalla para la que habrá que esperar a las próximas semanas.

En cualquier caso, lo que no ha gustado en Moncloa es la actitud de Escribano tras su salida. El directivo publicó una carta conciliadora cuando renunció -tras acordar los términos con el Gobierno-, pero desde el día siguiente se dedicó a criticar el movimiento.

Incluso concedió una incendiaria entrevista a El Debate en la que no se guardó nada y donde también disparó en contra del posicionamiento del consejero delegado, José Vicente de los Mozos.

Funciones de Simón

No obstante, la posición de Escribano no es el único quebradero de cabeza para la SEPI y el Gobierno. En paralelo, deberá establecer los criterios y acordar con los accionistas las funciones del presidente no ejecutivo, Ángel Simón; y del consejero delegado, José Vicente de los Mozos.

De hecho, el primer enfrentamiento se vivió en el consejo de administración de casi doce horas en el que se designó a Simón. Un retraso generado por los problemas para acordar las funciones del nuevo presidente.

Finalmente, por las presiones de los vocales independientes no se le dieron poderes ejecutivos, pero todas las fuentes consultadas coinciden en señalar que esto no supone, en absoluto, que se haya resuelto el reparto de competencias.

Quienes conocen a los dos directivos coinciden en señalar que son dos "panzers" a los que les gusta dirigir y no tener dependencias. Incluso hay quienes dudan de que Simón haya aceptado ser presidente de Indra solo para asistir a actos protocolarios y que terminará estando inmerso en el día a día de la gestión.

Joseph Oughourlian

Es un chairman al estilo anglosajón que no aceptará un papel secundario. Por su parte, De los Mozos ha demostrado que puede asumir funciones y que -hasta la crisis de comienzos de febrero- hizo un buen tándem con Escribano.

En cualquier caso, en el Ejecutivo no tienen dudas y apuestan a que las riendas las lleve Simón, el candidato de la SEPI a la presidencia. Aunque se aspira a una colaboración estrecha con De los Mozos.

Para ello cuenta con una mayoría escueta dentro del consejo de administración y en especial el apoyo del principal defensor de Escribano, el dueño de Amber y presidente de Prisa, Joseph Oughourlian.

El empresario franco-armenio manifestó desde el primer minuto su respaldo a Simón. Esto no significa que hayan dado un giro progubernamental, sino que simplemente considera que es la mejor opción para gestionar Indra. Y para rentabilizar su inversión.

Futuro de Indra

Y aquí tenemos una doble vertiente. Oughourlian estuvo del lado de Escribano, pero ahora que éste renunció -sin avisar a su núcleo de fieles- le da por amortizado y está dispuesto a trabajar por el bien de Indra. Aunque esto suponga la salida definitiva del capital del expresidente.

Por otro lado, puede ser una pieza clave para apuntalar la posición de Ángel Simón. Los dos se conocen de la época en que el primero era directivo de Agbar y Oughourlian invirtió en la empresa de aguas. Desde entonces tienen una muy buena relación.

Una relación que ahora puede ayudar a pacificar Indra y que -espera el Gobierno- les ayude a pasar página de una vez por todas y centrarse en potenciar la compañía como ese campeón nacional que llevan meses intentando consolidar.