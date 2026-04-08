Consumo multa con 3,6 M€ a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra los inquilinos

La sanción es consecuencia de denuncias de organizaciones de consumidores como Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU.

La inmobiliaria deberá eliminar las cláusulas abusivas y hacer pública la sanción y la naturaleza de la infracción.

Las prácticas incluyen la imposición de servicios y seguros obligatorios, cargos injustificados y cláusulas abusivas en los contratos de alquiler.

El Ministerio de Consumo ha multado con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha multado con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por llevar a cabo prácticas abusivas contra sus inquilinos al vulnerar los derechos de los consumidores aprovechando su posición de predominio de mercado.

La resolución deviene firme y agota la vía administrativa después de que el ministro Pablo Bustinduy haya resuelto el recurso de alzada interpuesto ante él, y después de que la Dirección General de Consumo abriera un expediente sancionador a esta inmobiliaria por prácticas abusivas el pasado año.

La sanción de Consumo, ratificada por el ministro, establece que esta empresa ha cometido una sanción grave y seis infracciones muy graves.

Entre ellas, la imposición al arrendatario de la contratación de un servicio de atención al inquilino, entendido como gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato, y la de un contrato de seguro de hogar en beneficio de la parte arrendadora.

Asimismo, Consumo castiga que imponga al arrendatario cargos por reclamación de cualesquiera posiciones deudoras, aun sin ser causa imputable al propio arrendatario, así como cargos por reclamaciones judiciales, aun no existiendo condena en costas.

A lo que se añade la introducción de una cláusula en el contrato que autorice a la inmobiliaria a incluir al arrendatario en ficheros de morosos en caso de impago de alguna de las cantidades reflejadas en el contrato, con independencia de la causa de impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles.

La última cláusula abusiva es la exclusión del derecho de desistimiento del arrendatario respecto del contrato de Servicio de Atención al Inquilino.

En un comunicado, Consumo recuerda que la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.

También indica que estas cláusulas o prácticas podrían constituir infracciones graves y muy graves, como ha ocurrido.

Una de las infracciones muy graves conlleva el pago de 1 millón de euros y otra, de 990.900 euros.

A esas cantidades se suman otras tres multas de 500.000 euros, una de 100.001 euros y una última, por la infracción grave, de 10.001 euros. En total, todas las multas suman 3,6 millones de euros.

Sanciones accesorias

La resolución implica, además, dos sanciones accesorias más allá de la económica.

La primera obliga a la inmobiliaria a rectificar los incumplimientos detectados, teniendo que eliminar las cláusulas abusivas identificadas.

La segunda consiste en hacer pública la multa impuesta, la razón social de la persona jurídica responsable (Alquiler Seguro SAU) y la índole y naturaleza de la infracción.

Este expediente se puso en marcha en marzo de 2025, y se abrió otro por hechos similares cuya investigación sigue en marcha, después de que la Dirección General de Consumo recibiera denuncias sobre este tipo de acciones por parte de Facua Consumidores en Acción, el Sindicato de Inquilinas y la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).