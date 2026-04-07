Comisiones Obreras convoca una huelga en Glovo en toda España del 24 al 26 de abril

CCOO denuncia que Glovo obstaculiza la organización sindical y las elecciones entre los trabajadores.

El sindicato exige el fin del régimen sancionador, la retirada del ERE que afecta a 750 repartidores y la negociación de un convenio colectivo propio.

Los paros se realizarán en diferentes franjas horarias y el 15 de abril habrá una concentración frente a la sede central de Glovo en Madrid.

CCOO convoca una huelga en Glovo en toda España para los días 24, 25 y 26 de abril en protesta por las condiciones laborales tras la Ley Rider.

CCOO ha convocado una huelga en Glovo los próximos días 24, 25 y 26 de abril en protesta por "el abuso laboral que sufren los trabajadores de la empresa tras el proceso de laboralización" que finalizó en junio de 2025, motivado por la aprobación de la Ley Rider.

Los paros se efectuarán el día 24 de 20.00 a 00.00 horas, el sábado 25 de abril durante toda la jornada laboral y el domingo 26 de abril de 12.00 a 16.00 horas.

Previamente, el 15 de abril a las 18.00 horas, el personal de Glovo se concentrará frente a la sede central de la empresa en Madrid.

El sindicato ha añadido que "lleva meses tratando de negociar y mejorar las condiciones laborales" y ha lamentado que la empresa lleva a la plantilla a una situación que ha definido como límite.

Entre las demandas de la organización están el cese en la aplicación de un "régimen sancionador ilegal" y que la empresa renuncie al expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 750 personas.

Además, reclama la negociación de un convenio colectivo propio y que la empresa "cese en su empeño de obstaculizar el proceso de organización de las personas trabajadoras a través de las elecciones sindicales que se llevan realizando desde hace unos meses".