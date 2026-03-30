El proveedor tecnológico de Shell o RWE adquiere la compañía catalana Nemon

Nemon, con sede en Ascó (Tarragona) y clientes como Barcelona Energia, ampliará su oferta de soluciones tecnológicas en pricing, optimización de cartera y trading.

El grupo superará los 30 millones de euros de facturación y contará con unos 180 profesionales, manteniendo el enfoque local y el equipo de Nemon.

Con esta operación, Eneve refuerza su presencia en el mercado ibérico y dará servicio a más de 100 comercializadoras de energía en España y Portugal.

Eneve, proveedor tecnológico de grandes energéticas como Shell y RWE, ha adquirido el 100% de la empresa catalana Nemon.

La compañía europea de software y datos para las comercializadoras de energía Eneve ha comprado el 100% de la empresa española Nemon, que se desenvuelve en el mismo sector.

Con esta operación, Eneve, que tiene grandes clientes como Shell, RWE, Axpo, Vattenfall, Mega Energie o Eneco, refuerza su presencia en el mercado ibérico.

También trabaja con otras grandes corporaciones como Engie, TotalEnergies o BASF.

El grupo pasará a superar los 30 millones de euros de facturación, con una plantilla de alrededor de 180 profesionales.

El grupo mantendrá el foco local de Nemon -cuya sede está en Ascó (Tarragona)-, "su cercanía con el cliente y el valor de su equipo", al tiempo que ampliará progresivamente sus capacidades con acceso a tecnología, recursos y conocimiento internacional para dar servicio a más de 100 comercializadoras de energía en España y Portugal, según ha comunicado Eneve.

En el caso de Nemon, por ejemplo, cuenta con Barcelona Energia como cliente. El precio de la operación no ha trascendido.

La tarraconense podrá extender su propuesta con acceso a una gama más amplia de soluciones en ámbitos como pricing, optimización de cartera, customer engagement, trading, balancing y gas shipping.

Mercado ibérico

Eneve nació en 2025 a partir de la unión de varias compañías europeas de software energético (Energy21, Ecedo, Jules y Gridhub), y ofrece una plataforma que cubre distintos puntos de la cadena de valor del sector. A través de su base de clientes, da soporte a más de 20 millones de puntos de medida en Europa.

"El mercado ibérico es uno de los más dinámicos de Europa y representa una región estratégica para Eneve", reconoce Michiel Kuiper, CEO de Eneve.

"Nemon ha construido una posición sólida en el mercado español gracias a su apuesta por un software fiable, a un profundo conocimiento local y al compromiso de un equipo altamente especializado", en opinión de sus fundadores, Nàdia Contreras e Ivan Solé.

Atilano Villanueva, managing director de Nemon, que ha asumido el liderazgo operativo de la compañía durante el último año, continuará al frente del negocio en el día a día. Mientras que Eneve dispone de un hub tecnológico en Lisboa, de tal forma que el mercado ibérico quedará cubierto al completo.