Indra afronta su consejo más decisivo con mínimo margen de Moncloa para cesar a Escribano

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno, a través de la SEPI, busca destituir a Ángel Escribano como presidente de Indra, pero aún no cuenta con los votos necesarios en el consejo. En el orden del día del consejo de administración de Indra no figura ningún punto sobre cambios de gobernanza, reflejando la falta de consenso. El futuro de Escribano depende de seis consejeros independientes, mientras el Ejecutivo presiona para forzar una votación y revelar apoyos reales. El Gobierno ha ofrecido una transición tranquila con el CEO José Vicente de los Mozos para lograr apoyos y podría aumentar la presión si no logra la destitución de Escribano.

El Gobierno agota sus últimas balas para intentar consumar su asalto a Indra y lograr apartar a Ángel Escribano de la presidencia. A través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se está haciendo un barrido final para pulsar las sensibilidades del consejo.

A primera hora de este miércoles en el orden del día del consejo de administración de Indra no está incluido ningún punto que hable de los cambios en la gobernanza.

Lo que significa que Moncloa no tiene los votos suficientes (necesita ocho) para apartar a Escribano de la presidencia. Pero lo intentarán hasta que sea posible.

Algo que no se sabrá hasta entrada la mañana. La reunión comienza a las 16.00 hrs por lo que creen que todavía hay un mínimo margen.

Hasta entonces todo son especulaciones ya que al cierre de esta edición los dos bandos decían tener apoyos para defenderse.

"Resistirá si ningún consejero independiente cambia su voto", dicen desde el entorno de los fondos que apoyan a Escribano.

El problema es que -reconocen ellos mismos- hasta que no se vote, no se sabrá realmente quiénes son los vocales que apoyan (o rechazan) una eventual destitución. Y es difícil soportar cara a cara la presión de la SEPI y del Gobierno, advierten.

Es por ello que el principal objetivo del Gobierno es forzar ahora mismo una votación, obligar a los vocales a que se retraten y pulsar realmente los apoyos con los que cuenta.

Actualmente, seis vocales de los quince que componen el organismo son independientes: Teresa Busto, Belén Amatriain, María Aránzazu Díaz, Eva Fernández, Josep Oriol y Bernardo Villazán. Y de ellos depende el futuro inmediato de Escribano.

Ello, porque la SEPI tiene tres consejeros (Antonio Cuevas, Juan Moscoso y Miguel Sebastián), a los que habría que sumar el voto de Jokin Aperribay, de SAPA. Y todos se pronunciarán a favor de la salida del presidente.

Quien a su vez tiene al menos tres vocales a su favor. El suyo, el de su hermano Javier y de Amber con Pablo Jiménez de Parga, de Amber. Queda en el aire el pronunciamiento del consejero delegado, José Vicente de los Mozos y de la vicepresidenta consejera, Virginia Arce. Aunque desde la SEPI dicen que estarían de su lado.

En cualquier caso, este diario ya ha advertido de que el Ejecutivo ha ofrecido una transición tranquila con el consejero delegado José Vicente de los Mozos para que los fondos liderados por Amber Capital, y los vocales, apoyen la salida del presidente.

"Sólo puede quedar uno"

Con todo, no es sostenible en el corto plazo que el presidente y el CEO sigan juntos manejando los destinos de la compañía. "Sólo puede quedar uno", dicen a este diario fuentes conocedoras. Y esta disputa puede decirse este miércoles.

En el caso de que el Gobierno no logre apartar a Escribano en el consejo de este miércoles, es probable que el Gobierno siga jugando la carta de presionarle para que renuncie voluntariamente.

Y es aquí donde el Ejecutivo tiene margen para presionarle con los planes industriales que dependen del Ministerio de Defensa, según reconocen fuentes del sector a este diario.

Contratos de Defensa

Asfixiar a EM&E sin contratos públicos podría ser un duro golpe para la senda de crecimiento industrial de la compañía fundada por los hermanos Escribano.

Pero eso es otra pantalla que ya se podría descubrir a partir de la próxima semana, si la situación sigue enquistada tras el consejo de este miércoles.