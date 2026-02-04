Ana Botín apuesta porque el Santander sea "el primero de la clase" en EEUU mientras Europa hace sus deberes

La estrategia prioriza el crecimiento orgánico en banca comercial y crédito al consumo, apoyándose en una base de clientes leales y una cultura empresarial similar entre Santander y Webster.

Mientras Europa debe afrontar reformas estructurales, el Santander quiere consolidarse en EEUU y superar los 14.100 millones de beneficio en 2025 gracias a la integración de Webster y la futura compra de TSB.

La operación permitirá al Santander aprovechar la escala y sinergias en el mercado financiero más atractivo y grande del mundo, con el objetivo de alcanzar una rentabilidad del 20% en tres años.

Ana Botín apuesta por que el Santander sea el "primero de la clase" en EEUU tras la compra de Webster, buscando convertirse en uno de los bancos globales más rentables.

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, se ha marcado una hoja de ruta clara tras la compra del Webster en EEUU: convertirse en uno de los bancos globales más rentables del mundo mientras Europa soluciona las reformas estructurales que tiene pendientes.

Estados Unidos es prácticamente su segunda casa y, además, "el mercado más atractivo del mundo en servicios financieros". La operación les da la escala suficiente para competir en el mercado más grande y que más crece. "The sky is the limit", en palabras de Botín.

Mientras, España y las economías del sur de Europa van mejor que las del norte. Incluso desde el Santander han comprobado que la inversión ha empezado a aumentar. Sólo falta que la UE solucione los temas estructurales que tiene pendientes.

Tanto la presidenta como su consejero delegado, Héctor Grisi, han destacado los buenos resultados que el banco ha tenido en España. Pero tienen también muy claro que "es un mercado que tiene que mejorar aún más", según advirtieron ante los analistas.

La economía va bien porque ha aumentado la población, y eso es base del negocio para un banco muy competitivo en financiar el consumo. Las hipotecas fueron lo que más creció el año pasado. Pero incluso esa mayor población, vía inmigración, es otro reto estructural a solventar en Europa.

Desde el punto de vista técnico, a la UE le falta poner en marcha la desregulación bancaria pendiente para dar más eficacia al negocio financiero. Junto a una unión bancaria efectiva que permita a sus bancos tener más peso a nivel global.

La presidenta del Santander recalcó que Europa "necesita empresas y bancos globales" para hacerse valer en el entorno mundial. Y eso supone que "necesita que estemos en EEUU", remachó.

Eso es, precisamente, lo que el Grupo Santander quiere lograr con la operación en marcha: ser "el primero de la clase" ahora para acabar en 2028 como el segundo banco con mejor ratio de eficiencia y el cuarto más rentable, dentro del selecto grupo de las 25 mayores entidades de EEUU.

La buena evolución del negocio en la filial del Santander en EEUU antes de comprar el Webster y el "entorno favorable orientado al crecimiento" que ha logrado ahora ese mercado, son la base de una operación muy complementaria con uno de los mejores bancos regionales de EEUU.

El objetivo es aprovechar esa regulación más flexible que "ha cambiado" en EEUU para obtener una rentabilidad del 20% dentro de tres años, a pesar de que a muchos analistas eso les parezca una proeza difícil de conseguir.

"Si no se está en Estados Unidos no se puede ser un banco global", insistió Ana Botín ante las dudas sobre la apuesta por una economía que sufre los vaivenes de Donald Trump.

Incluso confía en el dólar como una moneda fuerte a pesar de tener un cambio desfavorable con el euro, algo que tampoco le viene mal al banco español. La compra del Webster aporta fortaleza al capital. "Tener un 80% de los créditos en moneda fuerte es positivo", recalcó Botín.



Un nivel superior

Una de las claves en las que se va a apoyar este rally en el que el banco cántabro entra ahora será el cierre de la operación de compra de TSB a primeros de mayo, según señaló Héctor Grisi.

La aportación que eso supondrá en primavera, más la consolidación de los primeros resultados del Webster en el segundo semestre del año, deben aportar un resultado extra al grupo para superar los 14.100 millones de beneficio con que cerró 2025.

La jerarquía estratégica a seguir está muy clara: primero crecimiento orgánico a todos los niveles, en banca comercial y crédito al consumo, con una base de fondos estables y cuatro millones de clientes fidelizados que aporta el Webster.

Justo lo que mejor ha sabido hacer siempre el banco español, obsesionado con el mejor ratio de eficiencia. Pero eso se conjuga con una retribución al accionista que va a estar siempre en no menos del 15% del capital invertido.

El equipo en EEUU lo tiene claro y la cultura de ambos bancos es muy similar. Eso es lo que convierte a la operación en "la pieza del puzle que nos hacía falta para elevar las sinergias y poner nuestra actividad en un nivel superior", en palabras de Héctor Grisi.