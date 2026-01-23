‘Aprender a emprender’ con Shakers: Formación en la era de la IA Sara Fernández

Exploramos la formación como herramienta clave para triunfar en la era de la inteligencia artificial, un campo que está transformando el mundo laboral.

Las claves nuevo Generado con IA El podcast ‘Aprender a emprender’ analiza la importancia de la formación continua en inteligencia artificial para el éxito empresarial. Shakers, ganadora del Santander X Spain Award 2024 en la categoría Scaleup, utiliza IA para conectar empresas con talento freelance y afrontar la transformación laboral. El CEO de Shakers destaca el reto de incorporar talento con habilidades en IA y la necesidad de una formación constante para adaptarse al mercado. Santander X apoya a empresas en distintas etapas brindando recursos y formación para potenciar el emprendimiento en un entorno laboral en constante cambio.

En un entorno laboral en plena transformación, la formación especializada se ha convertido en una de las principales herramientas para aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial (IA).

Este episodio del podcast ‘Aprender a emprender’ está dedicado a la formación en la era de la IA y explora, de la mano de Banco Santander, cómo el aprendizaje continuo es el mayor impulso para la innovación y el éxito empresarial.

Participan en el programa Alexandra Hernández, responsable de Santander X España, la plataforma global de emprendimiento del Banco Santander, y Héctor Mata, fundador y CEO de Shakers, la empresa ganadora del Santander X Spain Award 2024 en la categoría Scaleup.

Emprender en la era de la IA

Shakers nació con una misión clara: revolucionar la forma en que las empresas y los profesionales independientes colaboran. A través de la inteligencia artificial, la plataforma facilita la conexión entre compañías y equipos de talento freelance, optimizando la selección de personal según las necesidades de los proyectos.

La idea surgió en 2019 porque “veíamos que el mercado laboral estaba sufriendo un tsunami. La gente cada vez quería más libertad, más conciliación, trabajar por proyectos. Y las compañías estaban buscando estructuras un poquito más flexibles, modelos de organización más líquidos que permitan adaptarse más rápido a los cambios del mercado”, explica el CEO de Shakers.

Héctor Mata, fundador y CEO de Shakers. Sara Fernández

“Nacimos con un ADN de ser una compañía de rápido crecimiento y, por tanto, necesitábamos financiación para soportar ese modelo”. Dicho y hecho: en unos años han pasado de ser 15 personas en el equipo a 110.

En este vertiginoso camino de crecimiento ha habido una entidad que les ha apoyado especialmente. En Santander X, describe Alexandra Hernández, “llevamos más de 20 años apoyando el emprendimiento con una serie de recursos que damos a las empresas en función de la necesidad o estadio en el que estén sus compañías”.

En 2024, Shakers recibió el premio Santander X Spain Award en la categoría de Scaleup —como se cataloga a las empresas en rápida expansión— precisamente por su uso de la IA para resolver los problemas del mercado laboral.

La formación como motor de transformación

“La IA es una herramienta que tiene tantas funcionalidades, cosas que todavía ni siquiera hemos imaginado que se puedan hacer. Pero hay que utilizarla como solución a un problema real y, en este caso, la formación continua es fundamental”, añade Mata.

En este sentido, continúa el CEO de Shakers, “el reto, tanto para nosotros como para cualquier empresa, sigue siendo incorporar talento con habilidades en IA”.

Alexandra Hernández, responsable de Santander X España. Sara Fernández

La compañía apuesta por una visión formativa constante, que también comparte la experta de Santander X. De hecho, explica Hernández, “uno de nuestros objetivos es poder formar a empresas y particulares y que asuman que es una formación continua. Va muy rápido y tienes que estar al día en todo lo que supone la IA”.

Para Shakers, la formación ha sido un pilar en su crecimiento y escalabilidad. Además, gracias al acompañamiento recibido por parte del Santander X en programas de apoyo al emprendimiento, han podido consolidar su equipo y seguir innovando en un sector en expansión.

La formación no solo prepara a los profesionales para dominar las herramientas del presente, sino que permite a las empresas anticiparse y adaptarse a los cambios que marcarán el futuro.