Deloitte nombrará a Ana Torrens como presidenta de la consultora en España

Deloitte España ha propuesto a Ana Torrens como la próxima presidenta de la compañía. El nombramiento, que deberá ser ratificado en la próxima asamblea de socios a comienzos de 2026, convertirá a la socia en la primera mujer en presidir una Big Four en España, según fuentes del sector de la consultoría.

Actualmente, Torrens es la socia responsable de Audit & Assurance desde junio de 2021 y miembro del Global Audit Committee de la Firma. Desde 2017 hasta junio de 2021 ha sido la socia responsable de Audit & Assurance de Deloitte en Cataluña, Aragón, Baleares y Andorra de Deloitte para la industria de Productos y Servicios, equipo al que se incorporó en 1994.

A lo largo de su carrera profesional ha llevado a cabo numerosas auditorías financieras y proyectos de asesoramiento entre los que destacan, por citar algunos, proyectos de procesos, mejoras de organización y de gestión de riesgos, planes estratégicos y análisis de viabilidad.

Es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y, a nivel docente, ha sido profesora en ESADE en temas relacionados con Normativa Internacional e Información financiera y ha impartido numerosos cursos sobre el sector inmobiliario, contabilidad, normativa internacional contable y auditoría.

Deloitte no ha hecho comentarios al respecto.