ACS y GIP se alían para lanzar una plataforma global de centros de datos valorada en 2.000 millones de euros

El grupo ACS ha llegado a un acuerdo con Global Infrastructure Partners (GIP), fondo de infraestructuras que pertenece a BlackRock, para establecer una sociedad conjunta al 50% destinada a la promoción, construcción, desarrollo, operación y comercialización de una plataforma global de centros de datos con una capacidad inicial de 1,7 gigavatios (GW).

Según han informado este viernes ambas compañías, ACS traspasará a la nueva sociedad conjunta una serie de activos que actualmente posee para el desarrollo de 1,7 GW de centros de datos.

En concreto, tras el cierre de la operación, la nueva plataforma de desarrollo de centros de datos contará con la cartera actual de 1,7 GW de activos de centros de datos de ACS en desarrollo en Europa, Estados Unidos y Australia.

La transacción valora estos activos en aproximadamente 2.000 millones de euros, compuesto por un pago al contado de unos 1.000 millones de euros más un pago variable de hasta 1.000 millones de euros, sujeto al cumplimiento de hitos comerciales predefinidos.

También se podría obtener un pago adicional de hasta 200 millones de euros por proyectos adicionales en fase de análisis, según ha precisado el grupo.

Además de la cartera actual de activos aportados por ACS a la plataforma, ACS está revisando una cartera de proyectos potenciales que superan los 11 GW en Norteamérica, Europa y Asia Pacífico.

El grupo ACS aportará los fondos correspondientes a su 50% en la sociedad conjunta para el desarrollo de los 1,7 GW de centros de datos.

Plusvalía

Se estima que la transferencia de los activos para el desarrollo de centros de datos a la sociedad conjunta generará para el grupo ACS una plusvalía antes de impuestos, neta de provisiones y gastos de transacción, de aproximadamente 100 millones de euros.

La compañía ha precisado que la ejecución de esta operación está condicionada a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.