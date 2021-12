La forma de ser de Pablo Isla que se adapta como anillo al dedo a los deseos de Juan Roig

Una vez que el cauce del río Inditex ha llegado a su desembocadura natural, es decir, a que Marta Ortega sea la presidenta, hay otro que todavía está fluyendo. Se trata de Mercadona. Si Amancio Ortega ha conseguido llevar la nave familiar a buen puerto, dejando en su momento el timón a Pablo Isla para que su hija pequeña cogiera experiencia y aprendiera a pilotar, ahora es la empresa de Juan Roig la que está inmersa en una travesía similar.

De momento, el ‘alma mater’ del número uno de los supermercados sigue aferrado (y de qué manera) a los mandos. ¿Le gustaría que Pablo Isla pilotase el imperio que ha logrado levantar? A esa pregunta nunca ha dado respuesta (tampoco le han preguntado de una manera tan directa).

Sí ha contestado a si prefería el relevo tipo El Corte Inglés o Inditex. Y su respuesta fue que su modelo favorito es “Mercadona”. No podía ser menos. Pero, dejando a un lado una u otra opción, lo cierto es que entre Isla y Roig hay muchos rasgos comunes. Vamos, que uno sería del agrado del otro, y viceversa.

Raro es el año en el que, en la presentación de resultados, no se le pregunta a Juan Roig sobre su sucesión (ya sopla 72 velas). Y las respuestas siempre van en el camino de que continuará hasta que el cuerpo aguante.

“El sucesor saldrá de mis cuatro hijas y directivos. Tengo unos cuantos en la cabeza”, dijo en 2016. Discurso que cambió este año al no centrar tanto el tiro: “El que me sustituya tiene que mandar tanto como yo”. Y remarcó que su idea es la de dejar “una dirección fuerte”. Presidir el gigante textil llamado Inditex durante una década es músculo más que suficiente. Y de mandar, lo que se dice mandar, Pablo Isla sabe un rato.

Mismas ideas

Juan Roig en la última presentación de resultados jugó, una vez más, al gato y al ratón con su posible relevo: “Él, no lo sabe. Él, ella, no lo sabe. Yo sé qué persona me va a sustituir. No esa persona”.

Discreción, una vez más. Una cualidad de la que Pablo Isla es alumno aventajado cum laude. Como la modestia. Tanto es así que se quitó medallas al relatar los buenos resultados de Inditex a pesar de la pandemia. “Es un éxito colectivo”, afirmó el licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y abogado del Estado.

Pablo Isla entrevistado por EL ESPAÑOL Invertia en Wake Up, Spain!

Dos atributos que hacen que Isla y Roig sean dos gotas de agua. Como en subrayar cuáles son los pilares sobre los que hay que apuntalar el triunfo. “Somos una empresa de personas. Para mí el principal activo son las personas”, recalcó Pablo Isla durante el simposio Wake up, Spain!, organizado por El Español, Invertia y D+I (Disruptores e Innovadores). Y añadió: “Somos una empresa de producto y tecnología pero, por encima de todo, de personas”.

“Contamos con los trabajadores y su implicación”, indicó por su parte Juan Roig haciendo referencia a la labor desempeñada por estos durante los primeros momentos de la pandemia. Un trabajo que tuvo su recompensa: “Dimos una prima de reconocimiento no por el esfuerzo, sino por el compromiso”. Del primero, al último: “Quiero agradecer al gran equipazo de nuestro comité de dirección todo lo que ha hecho”.

Un agradecimiento del que también hizo gala Pablo Isla ante los 150.000 empleados de Inditex en su despedida. No lo hizo uno a uno. Misión Imposible. Pero les envió una misiva para que no se le quedara ninguno en el tintero.

“Ha sido el mayor orgullo imaginable estar al frente de este equipo humano de una calidad personal y profesional inigualables. Siempre os llevaré en mi corazón a todos y cada uno de vosotros”.

Aprender de los errores

Ambos huyen de los focos. Los flashes, cuanto más lejos, mejor. Son cautos, reservados y comedidos. Y seguros, muy seguros de lo que hacen, cómo lo hacen, y cuándo lo hacen. Aunque eso no signifique que todo salga a la perfección.

“No hace falta que os diga que, ni mucho menos, somos perfectos. Cometemos errores todos los días, pero intentamos aprender de ellos”, dijo Pablo Isla durante una conferencia pública (de las escasas que da) el pasado mes de noviembre en A Coruña. Palabras que fueron recogidas por La Voz de Galicia.

Fue en el congreso nacional de cirujanos y no se le cayeron los anillos. Como tampoco le suele suceder a Juan Roig, como ya hemos visto. La autocrítica, y la sinceridad, les acompañan.

“En Mercadona nos falta más calidad en los productos Hacendado y en los frescos. Hay algunos competidores que lo están haciendo mejor que nosotros. Los competidores nos hacen ponernos las pilas. Todos. Desde El Corte Inglés o Amazon, hasta la tienda de la esquina”. Críticos, pero constructivos. De los errores se aprende. Un impulso para dar un nuevo paso adelante.

Juan Roig, presidente de Mercadona.

También son autoexigentes, meticulosos y detallistas. Y se conocen el negocio al dedillo. Si se les pregunta por cualquier cosa, por nimia que sea, su conocimiento les lleva a dar una respuesta precisa. Nunca se les pilla en fuera de juego.

“El peor enemigo en la vida, y en la empresa también, es la arrogancia”, defiende Pablo Isla. “Ahora tenemos más competidores. Eso siempre nos anima más”, remarca Juan Roig.

Comprometidos con el planeta

Innovar y adaptación también son palabras que forman parte de su vocabulario. Más en un momento delicado para el planeta. “No es un trozo de roca, sino un ser vivo al que hay que cuidar para las generaciones posteriores”, sostuvo Juan Roig. Por eso, y de cara a 2025, quieren reducir un 25% el uso del plástico, que sus envases sean de plástico reciclado, y reciclar todo el residuo plástico.

“Nuestro compromiso con la sostenibilidad es clarísimo”, señaló Pablo Isla en el congreso nacional de cirujanos. “Debemos hacer un esfuerzo global todos, desde la sociedad, las administraciones, las ONGs y cada uno de nosotros”. De momento, más del 25% del poliéster utilizado en Inditex es reciclado. Para 2022, la mitad de sus prendas tendrán la etiqueta ‘join life’. Y para 2025 se quiere reducir un 25% el impacto sobre los recursos hídricos.

Al igual que les gusta tener amigos ‘de toda la vida’, intentan que el vínculo con sus proveedores sea duradero. “Hemos establecido relaciones a muy largo plazo con nuestros proveedores”, ha apuntado Isla en más de una ocasión. Mercadona llegó incluso a crear la figura del interproveedor (hoy proveedor totaler), con los que firmaba contratos de larga duración trabajando en exclusividad.

Y son inconformistas. Pablo Isla, en la última presentación de resultados subrayó que “los resultados invitan a mirar al futuro con optimismo, solidez y pensando que tenemos mucha capacidad de crecimiento”. Esto último es un mantra que Juan Roig tiene grabado a fuego gracias a un azucarillo.

Tomando café, en ese azucarillo había una frase que era de Aníbal: “Me impactó. ¿Y qué decía? Encontraremos el camino o lo construiremos. En eso estamos”.

Visto lo visto, y haciendo bueno el dicho de que por sus palabras los conoceréis, Juan Roig y Pablo Isla pueden mirarse en el mismo espejo. Uno enfrente de otro. Y, salvo las diferencias físicas, en su forma de pensar, serían muy parecidos.

Habrá que ver si Juan Roig tiene suficiente poder de convicción para que Pablo Isla vuelva a hacer de puente, en este caso, entre el presente y el futuro de Mercadona. Las quinielas apuntan a Juana Roig, una de sus hijas, como su relevo natural. Y hay un refrán español que dice que “el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra”.

Sigue los temas que te interesan