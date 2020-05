Seis palancas para mitigar los efectos del Covid a través de la servitización

En un contexto en el que la competencia de precios bajos es lo habitual, en el que la diferenciación de producto puramente por prestaciones o especificaciones se hace cada vez más difícil y en el que la propiedad cada vez tiene menos valor, compañías líderes de múltiples sectores, desde fabricación de maquinaria hasta venta de neumáticos, han apostado por basar su ventaja competitiva en la prestación de servicios o soluciones. El proceso de cambio para adoptar esta estrategia es la servitización.

El Covid-19 ha cambiado el comportamiento de miles de compañías, que poniendo el foco en garantizar la liquidez del negocio, son ahora más reacias a realizar nuevas inversiones, más adversas al riesgo y más sensibles al precio. En esta coyuntura, un negocio transaccional intensivo en capital deja de ser atractivo en el medio plazo. Por el contrario, la servitización cobra ahora más relevancia que nunca.

Cuando hablamos de servitización, a menudo nos referimos al cambio en el modelo de ingresos de una compañía para eliminar las necesidades de inversión por parte de los clientes. Por ejemplo, en lugar de adquirir una instalación fotovoltaica, el cliente solo pagaría por la energía que consume, estando incluidos en este pago la instalación, los equipos y el mantenimiento. Se dice entonces que es una oferta 'servitizada'.

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la servitización debe ser un camino creciente en sofisticación del offering de servicios y el modelo de ingresos. Desde el inicio de este camino las compañías pueden generar impacto con iniciativas tan sencillas como estructurar y comunicar sistemáticamente su portafolio de servicios. Y es al final, cuando la compañía ha alcanzado una madurez suficiente, cuando entran en juego las innovaciones en el modelo de ingresos como los esquemas de servitización total, caso del ejemplo anteriormente descrito.

Estas son seis ideas extraídas del proceso de servitización que recomendamos no solo para mitigar los efectos del Covid-19, sino también para impulsar el crecimiento rentable cuando esta situación termine.

1. Crea una lista de servicios y cuantifica y comunica el valor entregado. La mayor sensibilidad al precio de clientes generada por el Covid-19 conlleva a una mayor exigencia para poder mantener los precios. Por tanto, una comunicación de valor argumentada es fundamental para poner en valor la oferta y facilitar las negociaciones.

A menudo nos encontramos con casos en los que las compañías dan por hecho determinados servicios (como entregas en festivo, personalizaciones, etc.), no comunicándolos, no asignándoles un precio y, por supuesto, no cobrándolos. Si el cliente no conoce lo que se hace por él y lo que cuesta hacerlo (aunque no se cobre), no puede percibir su valor.

Identificar y listar todos los servicios, asignarles un precio, y ponerlo a disposición del equipo comercial como herramienta de argumentación facilita la comunicación de valor, permite monetizar determinados servicios y apoya la negociación de precios.

2. Revisa los márgenes de recambios y diferencia sus mark-ups. Dada su menor importancia en la P&L, el negocio de recambios suele ser el gran olvidado en numerosas compañías industriales. A menudo se utilizan reglas de pricing muy básicas que generan márgenes muy reducidos e incluso negativos (como que suban los costes y no se actualicen precios).

Revisar los márgenes y ajustar mark-ups al alza, en especial de artículos más premium como repuestos propios o con poca disponibilidad en el mercado, contribuye a una rápida mejora de márgenes fácilmente negociable, ya que la sensibilidad al precio en estos artículos es generalmente muy baja debido al reducido peso en la factura del cliente.

3. Desarrolla y ofrece servicios apalancados en la base instalada. En tiempos de incertidumbre los clientes tienden a 'trabajar con lo que tienen', siendo menos probable la entrada de nuevos pedidos.

Ofrecer servicios aprovechando la base instalada se convierte en una forma de ofrecer valor al cliente sin necesidad de adquirir nuevos productos. Por ejemplo, las revisiones, formaciones, mantenimientos o mejoras ayudarán a los clientes a maximizar la eficiencia una vez la actividad vuelva a niveles más altos.

4. Ofrece proactivamente soporte comercial para estimular la entrada de pedidos. Las condiciones comerciales actuales pueden no continuar siendo válidas dadas las nuevas prioridades de los clientes, dando lugar al aplazamiento de las compras.

Comunicar proactivamente servicios de soporte (como reducción de pedido mínimo, financiación, etc.) facilita la toma de decisión de clientes. La comunicación de este soporte no solo recuerda a los clientes las nuevas condiciones, sino que incrementa el valor percibido por parte de los mismos reforzando la relación futura.

5. Crea esquemas alternativos de pricing (como suscripciones). Cuando, ante necesidades de liquidez, los clientes rechazan cualquier tipo de inversión, es el momento de pasar de innovar con producto y servicio a innovar con el modelo de ingreso.

Esquemas del tipo "capex a opex" (Hilti creó el servicio Fleet Management en el que garantizaba la disponibilidad de herramientas para sus clientes por una cuota mensual, IKEA planea comenzar en 2020 su modelo de leasing de muebles en más de 30 países) reducen notablemente el riesgo percibido por parte de los clientes, fomentando la entrada de pedidos.

6. Desarrolla una propuesta de servitización total. Una variante de los esquemas “capex a opex” son los llamados esquemas de servitización total. En ellos, como indicábamos al comienzo del artículo, el cliente pasa de comprar el producto a contratar una solución en la que paga solo por la prestación obtenida mediante métricas de precio ligadas con la utilización o rendimiento del producto (Michelin creó una métrica de euros por kilómetro recorrido para sus neumáticos, Rolls Royce cobraba en euros por hora de vuelo sus motores de aviación a través del servicio TotalCare, etc.).

Por tanto, estos esquemas permiten reducir al máximo el riesgo percibido por el cliente además de maximizar el valor aportado, aislándolo de la mayoría de responsabilidades (reparaciones, mantenimiento, consumibles, etc.).

Como decía Peter F. Drucker, “los clientes no compran productos, compran las prestaciones que esos productos y sus proveedores les ofrecen”

*** Oscar Pinilla es director sénior de Simon-Kucher & Partners y Miguel Valcuende es mánager de la citada firma.