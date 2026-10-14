EEUU inicia una guerra comercial con España por el bloqueo de Sánchez a barcos con destino a Israel

EEUU considera que la negativa española generó condiciones desfavorables para el transporte marítimo internacional y el comercio exterior estadounidense.

Las medidas responden al veto del Gobierno de Pedro Sánchez en 2024 al atraque de barcos estadounidenses con material militar destinado a Israel.

Washington también plantea restricciones a la importación de productos españoles como cosméticos, aceites, cerámica, piedra y confitería.

La Comisión Marítima Federal de EEUU propone una tasa de 200.000 dólares por viaje a los buques con bandera española que atraquen en sus puertos.

La Comisión Marítima Federal (FMC) de Estados Unidos ha propuesto una tasa de 200.000 dólares por viaje para todos los buques con bandera española y restricciones a la importación de determinados productos de España a Estados Unidos.

Las categorías comerciales que podrían verse afectadas por estas restricciones incluyen perfumería y cosméticos, aceites y grasas, cerámica, artículos de piedra, y azúcar y productos de confitería.

De esta manera, Estados Unidos abre una guerra comercial con España porque considera que nuestro país ha creado condiciones de transporte marítimo desfavorables para los buques con bandera estadounidense.

El Gobierno español denegó en 2024 la entrada de buques estadounidenses a puertos españoles con destino militar a Israel. Ello, como parte de las acciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez para sancionar formalmente a Israel por la guerra de Gaza.

Esto incluía a aquellos que transportan carga en el marco del Programa de Seguridad Marítima de la Administración Marítima de los Estados Unidos (MARAD). Es decir, los buques con destino a Israel para transportar material de defensa.

El ente regulador estadounidense indica en su informe que España impidió el atraque de tres buques, concretamente "en las terminales de APM en Algeciras el 9 de noviembre para los buques Maersk Denver y el Maersk Nysted, y el 14 de noviembre de 2024, para el Maersk Seletar.

Cada uno de estos buques operaba bajo bandera estadounidense y era operado o abastecido por Maersk Line Limited.

En esta línea, la FMC inició una investigación en diciembre de 2024 para determinar si España estaba creando condiciones generales o especiales desfavorables para el transporte marítimo en el comercio exterior de EEUU al impedir el acceso a sus puertos a ciertos buques.

Según indica la FMC, se hallaron pruebas concluyentes de que España denegó el acceso a sus puertos a buques con bandera estadounidense y de que estas acciones generaron condiciones de transporte marítimo desfavorables para el comercio exterior.

El organismo estadounidense indica que estas condiciones adversas "tienen graves consecuencias para la eficiencia y fiabilidad de la cadena de suministro del transporte marítimo internacional".

"Así como para la capacidad de la FMC de fomentar el crecimiento y desarrollo de las exportaciones estadounidenses, impulsar una flota de buques de línea con bandera de EEUU capaz de satisfacer las necesidades de seguridad nacional y apoyar el comercio, y respaldar a la marina mercante de los Estados Unidos".

Como resultado, la FMC propone medidas "correctivas" para contrarrestar dichas condiciones, entre ellas la imposición de tasas a todos los buques con bandera española y la restricción de la importación de determinados productos españoles.

Medidas que se dividen en dos grupos. Primero se impone una tasa de 200.000 dólares por viaje para todos los buques con bandera española que atraquen en puertos de Estados Unidos.

"Se aplica una tarifa de 200.000 dólares cada vez que un buque español entra en cualquier puerto de los Estados Unidos procedente de cualquier puerto o lugar extranjero", dice el informe.

Esto es, una tasa por cada viaje a cada barco español que atraque en puertos de EEUU. En este caso hablamos del rango bajo de la multa ya que la normativa permitía sanciones de hasta 2,3 millones de dólares por viaje.

Y en segundo lugar, se imponen restricciones a la importación de determinados productos españoles en Estados Unidos como perfumería y cosméticos, aceites y grasas, cerámica, artículos de piedra, y azúcar y productos de confitería.

Los datos del Ministerio de Economía indican que en 2025 las empresas españolas exportaron bienes por valor de 16.716 millones a Estados Unidos.

Estas sanciones han entrado en fase de audiencia pública, periodo tras el cual el expediente entrará en su fase final que debe estar en manos del Gobierno de Donald Trump.

Una Administración que no se ha mostrado nada cercana a España. Es así como estamos ante una nueva escalada de la tensión comercial entre Estados Unidos y España.

Carácter de las sanciones

Donald Trump ha amenazado en decenas de ocasiones a España por no querer subir su gasto en defensa al 5% y por oponerse a su apoyo a Israel. De hecho, el presidente de EEUU ha advertido recurrentemente de que podría aplicar sanciones y aranceles a nuestro país.

No obstante, en todo momento se ha encontrado con la oposición de la Unión Europea y de la política comercial común del bloque comunitario. Es decir, que los aranceles a un país de la UE son comunes a toda la UE.

En cualquier caso, la investigación y propuestas de sanciones de la Comisión Marítima Federal (FMC) van un paso más allá ya que se tramitan a través de un organismo federal y apuntan a sanciones concretas.

Con todo, el informe no especifica cuántos barcos podrían verse afectados. Solo se refiere a sectores, a los que tampoco se les impone un arancel, ni una limitación concreta.