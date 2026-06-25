China enfría su relación con España: el déficit comercial sube en 947 millones y la inversión de Pekín se estanca

Pese a los acuerdos políticos y económicos recientes, los beneficios del intercambio comercial siguen favoreciendo mayoritariamente a China.

La inversión directa de China en España se estancó en el primer trimestre de 2026, con solo 41,3 millones de euros, lejos de los 643,9 millones de todo 2025.

Las exportaciones españolas a China cayeron un 1,5% respecto al año anterior, mientras que las importaciones desde China aumentaron un 5,7%.

El déficit comercial de España con China creció en 947 millones de euros entre enero y abril de 2026, alcanzando los 14.035 millones.

Los intercambios comerciales entre España y China se estancaron en la primera parte de 2026. Los últimos datos del Ministerio de Economía reflejan un aumento de 947 millones en el déficit comercial, un parálisis de la inversión y una caída en las exportaciones.

Estas cifras contrastan con el buen momento por el que atraviesan las relaciones diplomáticas entre Madrid y Pekín que se consolidó tras la visita de Pedro Sánchez al presidente chino Xi Jinping en abril de este mismo año.

De esta manera, los beneficios de la relación comercial entre los dos países parecen seguir siendo mayores para China que para España, ya que Pekín vuelve a convertirse en el primer proveedor mundial de nuestra economía.

El informe de comercio exterior de abril -publicado esta semana- refleja que las empresas españolas exportaron a China bienes y servicios por valor de 2.698 millones de euros, un retroceso del 1,5% respecto a igual cifra del año pasado.

Es solo el 2,1% de nuestras exportaciones lo que nos deja muy lejos de las buenas intenciones y las promesas del Gobierno español respecto de los pactos que recientemente se han firmado con el país asiático.

Este dato refleja que España no logra mejorar sus envíos a China, a pesar de que Pekín se ha comprometido a tener un trato privilegiado con nuestro país, por ejemplo, en el marco de la imposición de aranceles a productos europeos.

En diciembre del año pasado China redujo los aranceles a las empresas españolas con una tarifa reducida del 9,8%, frente al tope del 19,8% aplicado a otros países europeos, aunque excluyendo de esta medida al jamón ibérico.

Por el contrario, España sigue aumentando su dependencia de los productos chinos. Solo entre enero y abril les compramos bienes por valor de 16.734 millones de euros.

Esta cifra supone un crecimiento del 5,7% en las importaciones a Pekín, lo que les sitúa como el primer proveedor de las compras que hacemos en el extranjero. Incluso por encima de Alemania que cerró el periodo en 16.499 millones; y Francia que se quedó en los 13.245 millones.

En los primeros cuatro meses del año China representó nada menos que el 11,3% de todo lo que compramos al exterior y su nivel de crecimiento estuvo muy por encima del alza del 0,3% de todas las importaciones españolas.

Esta diferencia entre las exportaciones e importaciones disparó en 947 millones el déficit comercial de Madrid con Pekín, desde los 13.088 millones, hasta los actuales 14.035 con los que cerró el mes de abril. Un 7,23% más.

En una relación comercial recíproca lo normal es que el déficit comercial se reduzca y no que aumente. Y menos después de que España lleve años cortejando a Pekín para obtener un mejor trato económico e inversor.

Pero en el apartado inversor tampoco se aprecia una gran mejora. Al contrario, los datos de inversión extranjera directa (IED) indican que se produjo un estancamiento en el primer trimestre.

Inversión de China

Entre enero y marzo China invirtió en España 41,3 millones, un dato que está muy por debajo de los 643,9 millones que se registraron en todo el año 2025.

La cifra no parece mejorar, pese a la serie de inversiones que Pekín ha anunciado en España en los últimos meses, en especial en el sector de las baterías de coches y en el mercado de la automoción.

En el sector con la construcción de gigafactorías, se incluye la planta de Envision en Navalmoral de la Mata (Extremadura) y la de CATL en Zaragoza. Además, Chery y SAIC tienen en marcha proyectos para construir sus coches en España.

Una serie de inversiones que confirman que España quiere convertirse en la puerta de Europa al capital de Pekín aunque -al menos en este 2026- no aparecen registradas.

Visita de Sánchez

En su visita del pasado mes de abril Pedro Sánchez volvió a estrechar lazos con China y consolidó a España como puente de entrada de Pekín. No solo en economía sino que además en cultura, política, educación e incluso la arqueología.

España ofrece estabilidad política, acceso al mercado europeo y una economía abierta y a cambio China debería aportar inversión, mercado y un "diálogo estratégico" que situara a España por encima del ecosistema de la Unión Europea.

En el apartado político se firmó un nuevo Mecanismo de Diálogo Estratégico entre los ministerios de Exteriores, liderados por José Manuel Albares y su homólogo Wang Yi.

Mientras que en el área comercial se reforzaron las cadenas industriales y de suministro, se impulsaron proyectos de inversión sostenible y descarbonización y se facilitaron exportaciones españolas bajo la iniciativa Compartir el Gran Mercado. Exportar a China.

La prioridad para España es lograr una inversión "de alto valor añadido" como transferencia tecnológica, formación especializada y una mayor generación de empleo local en nuestras ciudades.

Pero -por el momento- las cifras indican que estamos lejos de acercarnos a los objetivos comerciales del Gobierno de España.